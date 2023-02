"Podrumi Vukoje 1982": Sunčani Sveti Trifun donosi dobru godinu

TREBINJE - U Carskim vinogradima u Ušću nadomak Trebinja "Podrumi Vukoje 1982" su obilježili zaštitnika vinogradara i vinara Svetoga Trifuna, dan kada započinje i rezidba prvih čokota vinove loze.

"Kao što je i ovo vrijeme lijepo, ono je i ono nešto što će obilježiti i ovu godinu, jer postoji vjerovanje da sunčani Sveti Trifun donosi sušnu i dobru godinu, a nama sušna godina odgovara zato što imamo dobar kvalitet grožđa, ali imamo i navodnjavanje, pa loza neće da pati, list će imati dobru fotosintezu, ali će i rod biti dobar i kvalitetan, kao što je bila i prošla godina, kada smo imali 120 dana bez padavina, sa 10 procenata manje grožđa, ali sa kvalitetom koji će se potvrditi na svjetskim vinskim sajmovima", kazao je Radovan Vukoje, direktor ove vinarije.

Napominjući da je upravo na Carskim vinogradima kreirano vino iz 2018. godine, Carsko vino koje je ušlo među stotinu najboljih vina svijeta, on kaže da je to potvrda značaja rada u vinogradima, potvrda koliko je bitno uzgojiti dobro grožđe, a onda to sve zaokružiti u podrumu. Koncept "Podruma Vukoje" je da cjelokupan proces rade oni sami, od proizvodnje sirovine do najboljih vina sa Carskih vinograda i Zasad polja.

"Jedna od ključnih operacija, u različitim feno fazama, od početka vegetacije do finalnog proizvoda je upravo rezidba, a mi ovdje primjenjujemo mješovitu rezidbu, u kojoj ostavljamo jedan luk i tri kondira, dobijajući na taj način što više malih grozdova koji će da daju što ekstraktnije i što punije vino, ne težeći da dobijamo na težini grozda, već na njegovom kvalitetu", dodaje dalje Vukoje.

Pojašnjava da su grozdovi sa ovog vinograda ograničeni maksimalno po kilogram i po, on kaže da će dobar dio toga kvaliteta uzrokovati upravo rezidba, kako bi naredne feno faze bile uspješnije, i vrlo je bitna u formiranju bobice i kasnijem dozrijevanju.

Vukoje je podsjetio da su Carski vinogradi specifičan lokalitet na dvije rijeke, Sušici i Trebišnjici, ali je specifična i sama mikroklima, čak i voda, koja je hladna i u dobroj mjeri obara temperaturu, što daje veliku amplitudu u noći i po danu, a to čuva svu ljepotu primarne arome koja dolazi iz ovdašnje visokokvalitetne žilavke, posađene upravo ovdje prvi put 1894. godine.

Carske vinograde i rezidbu je blagosiljao otac Velimir Kovač, ističući da je Gospod taj koji sve blagosilja, pa i Svetoga Trifuna, zaštitnika vinara i vinogradara, ali i same vinograde, ostavivši nam zapovijesti da prinosimo hljeb i vino kao prvine našega prinosa i onoga od čega zavisi naš život, naša hrana i piće.

"Neka bi Gospod blagoslovio i sve vinogradare, sve njihove vinograde i njihov trud, da se trude da i oni budu saradnici božji, jer, kako znamo, ništa ne biva bez vjere, truda, bez spremnosti na mučeništvo Svetoga mučenika Trifuna koji ne bi bio proslavljen od Boga, a nećemo ni mi bez našega učešća i truda", kazao je otac Velimir, pomolivši se da Gospod da snage i Vukojama, ali i drugim vinogradarima da uspješno odrade ovu godinu i imaju dobar rod.

Radovan Vukoje je sa zadovoljstvom istakao da je pri kraju i novi Zakon o vinu na koji vinari godinama čekaju.

"Imali smo dosta sastanaka i u koroni i poslije korone, tako da je sve pripremljeno, a nadam se samo da će ga verifikovati Parlamentarna skupština, pa ćemo ga i mi, kao i zemlje regiona, uskoro imati, a do tada ćemo se služiti starim zakonom koji je donesen još u vrijeme SFRJ", kazao je Radovan Vukoje.

On je napomenuo da će Hercegovina novim zakonom dobiti i dobre preduslove za podsticajnu politiku koja dolazi i od Evropske unije, ali do tada treba još dosta poslova uraditi.