Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas da je poslije situacije sa pandemijom virusa korona potrebno intenzivirati privredni život i pokušati podstaći privredne aktivnosti u svim oblastima širom Republike Srpske.

Đokić je tokom posjete Šamcu razgovarao sa načelnikom te opštine Đorđem Milićevićem s ciljem da se upozna o onome što je aktuelno u privrednom životu u Šamcu, posebno o novim mogućnostima za saradnju.

On je rekao da tu prije svega misli na veliki infrastrukturni potencijal koji ova opština ima za razvoj različitih vidova privrednih aktivnosti, odnosno nekadašnja državna preduzeća koja su prošla proces privatizacije, ali u njima nije oživjela proizvodnja.

Prema njegovim riječima, to su lokacije koje raspolažu svom potrebom infrastrukturom, "kako podzemnom, tako i nadzemnom, a naročito nekoliko lokacija koje imaju izvanredne objekte u kojima je moguće organizovati različite vidove proizvodnje".

"Želio sam prije svega da vidim i način na koji se eventualno mogu otvoriti pregovori zato što sam u prilici da razgovaram sa različitim potencijalnim investitorima i rado bi ih usmjerio u ovo područje, ali sam zato morao imati informacije", naglasio je Đokić.

On je obavijestio Milićevića da je Vlada Republike Srpske podržala projekat nastavka daljeg istraživanja nafte na području Obudovca.

"Ta istražna bušotina je aktivna i na njoj se i danas radi. Nadamo se da će to do kraja biti pozitivan projekat. Bilo je nekoliko faza u kojima je dolazilo do zastoja, ali uspjeli smo pronaći rješenje zajedno sa `Jadran naftagasom` i oni su nastavili istraživanje. Raduje me činjenica da imamo već određenih pozitivnih naznaka, ali još nije vrijeme da saopštavamo detaljne informacije, zato što je to pravo investitora 'Jadran naftagasa'", dodao je Đokić.

Prema njegovim riječima, to će biti od velikog značaja za Posavinu kada se istražna faza završi za oko godinu, možda kasnije, ali na novoj lokaciji gdje će istraživanje će biti nastavljeno i na još jednoj lokaciji na kojoj se trenutno spovode istraživanja.

Đokić je rekao da je za proteklih nekoliko godina Šamac promijenjen i da je u ovom mandatu vlasti sa Milićevićem na čelu ova opština napredovala.

"Vidljiv je napor rukovodstva koje je posvećeno svom poslu. Nadam se da ćemo svi zajedno nastaviti radeći zajedno i da budemo u prilici da imamo nove privredne rezultate i neke druge, prije svega infrastrukturne, imajući u vidu projekcije po kojima će Vlada nastaviti izgradnju auto-puta na Koridoru Pet-ce, kao i priključnog puta koji ide iz pravca Srbije ka Doboju", naglasio je Đokić.

Milićević je istakao da su na sastanku analizirani kapaciteti koji su u privatnom vlasništvu i u vlasništvu opštine na ovom području, a s obzirom da se određeni broj potencijalnih investitora javlja u Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske.

On je rekao da je vrlo bitno identifikovati te lokacije i dodao da je razgovarano i o mogućnostima stavaranja poslovne zone, imajući u vidu lokaciju od graničnog prelaza prema kružnom toku, gdje je zemljište u vlasništvu Luke Šamac.

"Predložio sam ministru da u okviru svog resora i u okviru Vlade Republike Srpske otvori temu da razgovaramo o poljoprivrednom zemljištu koje je nakon privatizacije u vlasništvu Luke, a prema mišljenju opštine Šamac moglo je biti izuzeto", naglasio je Milićević.

On je dodao da, imajući u vidu dugovanja koje Luka ima prema državi, možda moguće tim putem odvojiti dio poljoprivrednog zemljišta za poslovnu zonu koja bi bila u srednjoj Posavini vrlo bitna i sa aspekta blizine graničnog prelaza i budućeg auto-puta.

"Sagledali smo određene dodatne kapacitete od nekadašnjih industrijskih kapaciteta preduzeća `Meboša` i `Šita` i narednih dana idemo ka Ministarstvu energetike i rudarstva Republike i Ministarstvu privrede i preduzetništva, gdje ćemo poslati precizan spisak obnovljenih lokacija tokom ove godine kako bi imali potpunu informaciju o svim kapacitetima na ovom području", istakao je Milićević.