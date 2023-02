Pogledajte cijene na popularnim planinama u BiH

JAHORINA, BJELAŠNICA, VLAŠIĆ - Planine u BiH predstavljaju pravi raj za skijaše, a cijena ski-pasova na svakoj od njih razlikuju se u zavisnosti od uzrasta.

Na Jahorini je u funkciji 12 ski-staza, kao i gondole "Poljice" i "Partizan", te šestosjed "Ogorjelica" i ski-lift "Oštra glava", a nedavno je otvoren i ski-vrtić "Poljice".

Što se cijena na Jahorini tiče, dnevna karta za ski-pas iznosi 72 KM za odrasle, dok je za djecu 61 KM, a za seniore karta košta 66 KM.

Jahorina, kao i druge planine, ima obezbijeđeno i noćno skijanje od 18 do 21 čas, a dnevno-noćna karta je naravno skuplja.

"Dnevno-noćna karta za odrasle je 107 KM, a za djecu je 91 KM", ističu iz Olimpijskog centra "Jahorina".

Među posjetiocima popularna panoramska vožnja odrasle košta 15 KM, djecu 10 KM, dok seniori za ovo vožnju moraju izdvojiti 12 KM.

Skijalište na olimpijskoj ljepotici Bjelašnici raspolaže sa osam ski-staza i pet dječjih staza, te sa tri žičare i pet ski-liftova koji voze i do samog vrha planine na 2.067 metara nadmorske visine.

"Dio staza je osvijetljen visokokvalitetnom takmičarskom rasvjetom za noćno skijanje, a Ski-centar posjeduje i instaliran sistem za vještačko osnježavanje staza", ističu oni.

Cijene ski-pasova na Bjelašnici se takođe razlikuju u zavisnosti od uzrasta, pa će tako roditelji za djecu od šest do 12 godina morati da izdvoje od 15 KM do 28 KM, a karta za uzrast od 13 do 18 godina iznosi 33 KM.

Odrasle na Bjelašnici pojednična karta košta 15 KM, dok je dnevna karta 42 KM.

Što se noćnog skijanja tiče, cijene se kreću između 20 i 30 KM, dok za bejbi lift roditelji moraju da plate 15 KM.

Pored Bjelašnice, među skijašima je veoma popularno i skijalište na Igmanu, a cijene ski-pasova ovdje su nešto niže.

Dnevna karta za djecu od šest do 12 godina je 20 KM, a za mlade od 13 do 18 godina je 25 KM. Dalje, dnevna karta za odrasle je 28 KM, a oni mogu kupiti kartu za pojedinačno skijanje koja košta 10 KM. Pojedinačne karte se mogu naći između osam i 10 KM, a dvodnevne su 48 KM.

Nemoguće je otići na planinu bez adekvatne opreme, a kada je riječ o cijenama opreme za skijanje na Bjelašnici, iznajmljivanje kompletne opreme za odrasle za dnevno skijanje iznosi 25 KM, dok je cijena opreme za noćno skijanje 20 KM.

Iznajmljivanje skija košta 15 KM za dnevno skijanje, za noćno 10 KM, dok je cijena pancerica 10 KM.

Među skijašima je veoma popularna i planina Vlašić, a ukoliko se odlučite da provedete dan skijajući na ovoj planini, za ski-pas moraćete da izdvojite 30 KM.

Na ovoj planini za skijaše su dostupne četiri staze, i to ski-lift "Babnovac", ski-lift "Markovac", ski-lift "Eko-Fis", te bejbi ski-lift.

Dnevna karta na stazama Babanovac i Markovac iznosi 30 KM, poludnevna 20 KM, dok je cijena noćnog skijanja ista kao i cijena poludnevnog, odnosno 20 KM.

Cijena dnevne karte na ski-liftu "Eko- Fis iznosi 20 KM, dok je cijena poludnevnog i noćnog pasa 15 KM.