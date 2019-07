Pogledajte kako će izgledati dionica južne mostarske obilaznice

MOSTAR - Za nešto više od mjesec dana trebalo bi da bude završen prvi dio južne mostarske obilaznice od Pologa do Miljkovića, u dužini od 6,7 kilometara, a nakon toga iz druge tranše kredita EBRD-a planiran je nastavak gradnje južne mostarske obilaznice od Miljkovića do Rodoča i dalje do spoja s magistralnim putem M- 17, u dužini od 8,2 kilometra, potvrdio je za Hrvatski Medijski servis direktor Cesta FBiH Ljubo Pravdić.

"To ćemo pokušati podjeliti u dvije faze. Prva faza je da izgradimo pristupnu cestu i jedan vijadukt 'Marijanovića Draga' koji je dosta zahtjevan i dosta je visok. Prektički to je pristup do tunela koji će biti dužine oko 930 metara, dalje prema Rodoču. A u drugoj fazi ćemo ugovoriti taj tunel čija je vrijednost više od 20 miliona eura", precizirao je Pravdić.

Direktor Cesta FBiH kaže kako se radi na tome da se osiguraju još neka nedostajuća sredstva kako bi se mogla završiti kompletna južna mostarska obilaznica.

"Mi ćemo nastojati čim prije raspisati natječaj za izgradnju vijadukta 'Marijanovića Draga' da se može doći do tunela. Nadam se da će nam EBRD dozvoliti da to uradimo iz ove prve tranše koja je efektivna. Vjerujem da ćemo za nekih mjesec dana raspisati natječaj za taj vijadukt", istakao je Pravdić, prenosi "Radiosarajevo.ba"