Pogledajte kako iz vazduha izgleda Pelješki most

Hrvatske ceste na svom kanalu na YouTubeu objavile su snimak Pelješkog mosta iz vazduha.

Podsjetimo, radovi na budućem mostu ušli su u novu fazu sredinom prošlog mjeseca kad je konstrukcija mosta spojena s kopnom.

"To je važan korak u izgradnji Pelješkog mosta za koji očekujemo da bude spojen do kraja godine, a dovršetak svih pristupnih cesta očekujemo do lipnja 2022.", rekao je Plenković 15. februara pri posjeti gradilištu.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić izvijestio je da radovi napreduju dobro te da je fizičko spajanje dviju obala Pelješkim mostom predviđeno do kraja godine, odnosno u novembru, a opremanje mosta trebalo bi potrajati do polovine januara 2022. godine, prenosi "Index.hr".