Pogledajte kako izgleda gradilište od 200 miliona KM na ulazu u Sarajevo (VIDEO)

Prošle sedmice je, postavljanjem kamena temeljca, kompanija Lidl Bosna i Hercegovina svečano započela izgradnju svog prvog logističko-distributivnog centra u Bosni i Hercegovini.

Centar se nalazi u Lepenici, opština Kiseljak i predstavlja najveću investiciju kompanije Lidl u Bosni i Hercegovini do sada. Gradilište se nalazi odmah ispod autoputa na nekoliko minuta vožnje od Sarajeva.

Sa ukupnom vrijednošću od preko 100 miliona evra, ovo ulaganje će dugoročno doprinijeti lokalnoj zajednici stvaranjem preko 200 radnih mjesta. Projekat obuhvata zemljište površine 250.000 m², dok će kapacitet skladišta iznositi 60.000 m².

Pogledajte kako gradilište sada izgleda.

Novi logistički centar će poslužiti kao ključni korak za Lidlov ulazak na bh. tržište.

Planirani rok završetka radova je decembar 2025. godine. S obzirom na to da će do tada biti završena i izgradnja niza prodajnih objekata, odnosno marketa, moguće je da do konačnog otvaranja prvih radnji njemačkog lanca u BiH dođe 2026. godine, saznaje BiznisInfo.ba.

