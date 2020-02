Poletio prvi avion "Rajanera" iz Banjaluke do Frankfurt Hana

BANJALUKA - Prvi avion irske niskotarifne kompanije "Rajaner" poeltio je jutros sa piste u Mahovljanima ka Frankfurt Hanu, potvrđeno je iz preduzeća "Aerodromi Republike Srpske".

U "Aerodromima RS" za "Glas Srpske" su rekli da je avion bio prilično popunjen i podsjećaju da su planirane dvije linije sedmično, ponedjeljkom i petkom.

Karte za ovaj prvi let prodavane su po cijeni od 4,99 evra. Let do Frankfurt Hana iz Banjaluke trajaće sat i 15 minuta.

Aerodrom Frankfurt-Hahn nalazi se 10 km od grada Kirchberga i 20 km od grada Simmerna u njemačkoj saveznoj pokrajini Porajnje i Falačka.

Aerodrom se nalazi preko 120 km zapadno od Frankfurta.

(Glas Srpske)