Politika koči ekonomsku odluku

​SARAJEVO - Iako je najavljeno kako će odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carina na repromaterijal za 2019. godinu biti usvojena prije izbornog procesa, to se nije desilo, pa privrednici strahuju kako će u narednoj godini ostati bez veoma važnog podsticaja.

Odluka se već više od mjesec dana nalazi na stolu Savjeta ministara BiH, ali ova institucija je u svojevrsnoj blokadi, jer ministri iz reda hrvatskog naroda iz političkih razloga, koji nemaju veze s ekonomijom, nisu došli na posljednja dva zasjedanja.

I pored toga, Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a koji je još u avgustu najavio donošenje odluke u razumnom vremenu, je optimista.

"Bez obzira na dvije odgođene sjednice, ne vidim razlog da naredna ne bude održana u narednim danima. Kada je odluka u pitanju, optimista sam i vjerujem da će biti usvojena, jer je u pitanju opšti interes", kazao je za "Nezavisne" Šarović i ocijenio kako bi odluka mogla biti usvojena početkom novembra.

Prema raspoloživim podacima, benefite od ove odluke ima 250 kompanija u kojima je zaposleno više od 40.000 radnika, od kojih najveći broj, 30.000, u tekstilnoj i kožarskoj industriji.

Procjene pokazuju kako je budžet zbog ove odluke godišnje uskraćen za oko četiri miliona maraka, što je, prema ocjeni mnogih, beznačajno u odnosu na efekat koji se njima dobija.

Pero Ćorić, direktor Sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske, kaže kako se poslovna zajednica u cijeloj zemlji nadala da će odluka biti ranije usvojena, znajući da je formiranje vlasti veoma komplikovano, a što se, nažalost, i potvrdilo.

"U narednim danima ćemo ponovo stupiti u kontakt s Ministarstvom i sa Savjetom ministara, gdje ćemo im predočiti koje sve negativne posljedice će imati neusvajanje te odluke s obzirom na to da su preduzeća ovu odluku već ukalkulisala u svoje poslovanje. Privrednici ne mogu čekati da li će i kada biti formirana vlast, jer život teče dalje, isporuke se vrše svaki dan, a ugovori prema kupcima su definisani i potpisani. Bilo bi žalosno, a ujedno i velika šteta, ako takva odluka ne bi bila usvojena, jer bi to otežalo uslove poslovanja", kaže Ćorić.

Smatra kako je ovo najbolji momenat da političari pokažu kako im je opšti interes iznad partijskog, te ih pozvao da učine sve kako bi ovaj problem bio riješen.

"Ovaj dokument je primjer kako se razumnom i racionalnom odlukom može vrlo lako pomoći privredi, a ta sredstva koja su kroz nju umanjena, sigurno su vraćena kroz poreze i doprinose, a efekti su daleko veći", zaključio je Ćorić.

Amir Međić, sekretar Udruženja tekstila, obuće i kože (UTOK) Federacije BiH, smatra kako je najveći problem to što je odluka privremenog karaktera i što se donosi svake godine.

"Odluka bi trebalo da bude donesena u formi zakona, a koji se uvijek može mijenjati. Sadašnji dokument je na snazi do kraja godine, tako da sve do kraja decembra neće biti kasno da se donese nova. Ja sam optimista po tom pitanju", kazao je on.