Poljoprivrednici iz RS i FBiH formiraju udruženje na državnom nivou

Poljoprivrednici iz RS i FBiH danas su održali inicijalni sastanak na kojem su poručili da će se uskoro udružiti u jedno udruženje kako bi pritisnuli bh. vlast i Evropsku uniju kojima, kako kažu, žele biti partneri za bolju i jaču poljoprivredu.

Iako još nisu dogovorili detalje o osnivanju udruženja, današnji inicijalni sastanak udruženja poljoprivrednika iz Federacije BiH i Republike Srpske veliki je korak ka tome.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara RS Vladimir Usorac poručio je kako će njihova ciljna grupa biti seljaci koji ne mogu svaki dan doći do nadležnih.

"Želimo biti partner Parlamentarnoj skupštini, Predsjedništvu BiH i Savjetu ministara. Želimo stvoriti uslove u ovoj državi da i seljak može proizvoditi, da se osjeća kao čovjek i da ne gleda i u nebo i u vlast. U nebo moramo gledati, ali ne i u vlast koja mora voditi računa o svojim građanima i poljoprivrednicima. Mi trebamo biti udruženje od društvenog interesa. Ako vlastima nisu u interesu subjekti koji proizvode hranu, onda ne znam ko jeste", kazao je Usorac, prenosi Klix.ba.

On dodaje kako je osnivanje ministarstva poljoprivrede na državnom nivou politika u koju se oni ne žele petljati.

"Samo želimo izjednačiti uslove u BiH da poljoprivrednik u bilo kojem mjestu mora imati iste uslove, a s druge strane želimo izjednačiti svoje uslove s onima koje uživaju poljoprivrednici u Evropskoj uniji. Kako će to vlast provesti, to je politika, ali mi ne želimo da vlast smeta poljoprivredi, već da stvara uslove za bolju proizvodnju. To znači da budu isti podsticaji, krediti ili investicije za poljoprivrednike u bilo kojem dijelu BiH. Mi smo u RS ove godine izvršili kontrole i našli smo ljude koji nemju posijanog ni duluma pšenice, a prijavili su više od devet hektara zasijane pšenice. Imamo ljude koji ne predaju mlijeko, a dobili su potvrde od veterinara pa dobivaju podsticaje. Sve one koji neopravdano uzimaju novac iz budžeta poljoprivrede želimo likvidirati. Oni su nama rak rana. Uzimaju naše pare", naglasio je Usorac.

Poljoprivrednici dodaju kako žele podržati sve poljoprivrednike mlađe od 40 godina koji su budućnost naše zemlje.

"U BiH imamo više od 2.000 praznih sela. Često se govori kako građani BiH odlaze iz zemlje, ali to su ustvari seljaci. Ispred ambasada su redovi takvih jer seljak može sve raditi kada ode u Njemačku, Švajcarsku, bilo gdje", istakao je Usorac.

Kada je riječ o Federaciji BiH, prošle godine je 3.500 predmeta vezanih za poljoprivredne poticaje poslano na ispekciju.

"Radimo da iskorijenimo sve nepravilnosti", kazao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH te nastavio: "Od obećanja rebalansa budžeta nema ništa, a trenutni budžet nije održiv za poljoprivredu. Teško je doći do nekih evropskih fondova jer Evropa neće da priča sa stotinu subjekata i nivoa vlasti. Mi ćemo se zalagati da sve bude na jednoj adresi i da svi poljoprivrednici budu na istoj ravni".

Poljioprivrednici uskoro najavljuju novi sastanak te zvanično udruživanje.