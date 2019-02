Polovinom godine poznat izvođač radova na HE Dabru

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da će izgradnjom Hidroelektrane Dabar energetski sektor Srpske postati značajan faktor na Balkanu jer će imati dovoljno električne energije za izvoz, što će donijeti brojne benefite za ekonomsku sliku Srpske.

Višković je, nakon razgovora sa rukovodstvom HE Dabar, Hidroelektrana na Trebišnjici i Elektroprivrede Republike Srpske, rekao da očekuje da do polovine ove godine bude poznat izvođač radova na Dabru, s obzirom na to da je u toku međunarodni javni poziv za finansiranje i izgradnju ove hidroelektrane.

“Dogovorili smo sa novom upravom ERS-a da ubrzamo procedure uz poštovanje zakonskih okvira. Izgradnjom ovog objekta u značajnoj mjeri ćemo kontrolisati vode koje se nalaze u horizontima i regulisati eventualne poplave”, naveo je Višković i dodao da će od izgradnje Dabra korist imati i HET.

On je rekao da je razgovarno i o HE Dubrovnik, gdje je od januara obustavljena proizvodnja zbog havarije u kojoj su tri radnika izgubila život.

“Dovorili smo se da se na neki način uključi i Vlada Srpske, da bismo imali informaciju kada će Dubrovnik biti na mreži, jer nam je to bitno da bismo regulisali naše akumulacije i iskoristili vode koje dolaze, da spremno dočekamo ljetnji period”, naveo je Višković.

On je istakao da je razgovarano i o drugim važnim energetskim objektima, kao što su Buk bijela, Foča i Paunci, izrazivši nadu da će ove značajne investicije biti završene tokom mandata ove Vlade.

Direktor HE Dabar Željko Zubac rekao je da je raspisan međunarodni javni poziv za finansiranje i izgradnju svih preostalih objekata i puštanje u rad što prije.

“To podrazumijeva da tražimo kompaniju ili grupu kompanija koje će obezbijediti novac po najpovoljnijim uslovima i elektranu pustiti u rad što”,kaže Zubac.