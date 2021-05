Položen kamen temeljac za HE "Buk Bijela": Projekat koji znači život i opstanak

Predsjednici Vlada Republike Srpske i Srbije, Radovan Višković i Ana Brnabić položili su kamen temeljac za Hidroelektranu "Buk Bijela" na Drini, čime je ozvaničen početak gradnje ovog projekta.

Danas počinju pripremni radovi za izgradnju ove HE, koju će zajedno finansirati elektroprivrede Srbije i Srpske u iznosu oko 220 miliona evra.

Premijer Srpske Radovan Višković istakao je da ovaj projekat doživljava kao nešto najznačajnije za RS i Srbiju, jer se na njega čeka više od 60 godina.

"Došli smo u poziciju da krenemo u realizaciju ovog projekta i danas nakon 60 i više godina žele da nam ospore ovaj projekat samo zato što ga radimo sa Srbijom. Da smo potpisali ugovor sa nekim drugim, mi bi bili pravi momci, dobri momci", rekao je Višković.

"Projekat koji znači život, koji znači povezivanje, projekat koji znači opstanak, projekat koji znači prosperitet, zašto nekome takvi projekti smetaju?", upitao je Višković.

On je ponovio da je izgradnja ovog projekta isključivo nadležnost RS.

"Mi smo proveli sve potrebne procedure. Projekte tri hidrocentrale, zelena energija nešto što nam se nameće kao obaveza da radimo u narednom periodu. Kad želimo da radimo, onda žele da to ospore isti ti koji nam to nameću. Odlučili smo, vi radite svoj posao, a mi ćemo raditi ono za šta nam je narod dao mandat, a to je da gradimo, da povezujemo i da nikome ne pravimo nikome štetu. Danas RS ima preko 60 posto proizvodnje iz termoelektrana, moramo taj procenat ubrzano da smanjimo kako ne bismo došli u milost i nemilost onih koji ovaj projekat žele da ospore", istakao je premijer Srpske.

On je ponovio da je ovo istorijski dan.

"Budite sigurni i upamtite ovaj dan, da je ovo istorija. Danas se nalazimo na istorijskom mjestu i ovo će ući u istorijski datum u odnosima RS i Srbije", naglasio je Višković.

Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić istakla je da je ovo projekat koji otvara mnoga druga vrata i mnoge druge opcije.

"Drugo je kada imate ovako veliki suštinski važan projekat, onda znate da je sve moguće i onda imate hrabrosti i energije da sanjate mnogo veće snove. Ja se nadam da je ovo jedan novi početak u odnosima, ne samo RS i Srbije, nego u regionu", istakla je Brnabićeva i dodala:

"Ja se nadam da ćemo do kraja prvog kvartala 2022. godine imati još najmanje jedan ovakav događaj sa našim zajedničkim projektom, ali svakako ovo nam daje energiju i hrabrost da razmišljamo o mnogo većim stvarima i perspektivi za sve koji ovde žive".

Potpredsjednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva Zorana Mihajlović izjavila je da je planirano da se "Buk Bijela" završi za četiri godine, a ne za šest kako je to ranije bilo u planu.

"Današnji dan je zaista istorijski dan. Mi danas počinjemo radove, završićemo pre roka. Ponosna sam na rad s ministarstvom RS. Duboko verujem da ovo neće biti jedina HE koju ćemo raditi", naglasila je Mihajlovićeva.