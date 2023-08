Pomama za peletom u Srbiji

Domaćinstva u Srbiji mijenjaju navike – ogrev za zimu kupuju ranije. Na stovarištima je velika potražnja, posebno za peletom. Iako je cijena tone 30 posto niža nego prošle grejne sezone, pelet je i dalje skup i teško da će biti jeftiniji. Proizvođači i trgovci obećavaju – neće biti nestašica kao prošle godine, ogreva ima dovoljno.

Građani obilaze stovarišta kako bi našli što povoljnije.

“Čuo sam da ima i za 250 evra i za 330, pa da vidim gde je jeftinije. Malo sam sklanjao neku devizu tu i tamo, pa bar jednu tonu, kasnije kad stigne penzija opet četiri do pet tona. E sve zavisi od zime“, priča jedan penzioner iz Požarevca za RTS.

Na tržištu peleta prošle godine bili su veliki poremećaji u snabdjevanju i kako bi ublažila nestašice, država je do kraja januara organičavala cijenu na 38 hiljada (oko 320 evra).

Krajem grejne sezone pelet je pojeftinio i drži cijenu, koja se, od stovarišta do stovarišta kreće od 31 do 35 hiljada dinara za tonu sa prevozom.

"Cena peleta je ista kao i u aprilu, 33.600 dinara za tonu peleta, tako da apelujem na ljude da kupe sada, da ne čekaju septembara, da izazovu veštačku nestašicu, kao što je bilo i prošle godine", kaže Marko Vitorović, vlasnik stovarišta "Čempres" iz Požarevca.

Saša Petrović, vlasnik beogradskog stovarišta "Iverak" smatra da su marže u toj robi zaista male s obzirom na to da se pelet vozi od mjesta stovarišta do krajnjeg kupca i do 30 kilometara.

"Mada ove godine cena je zaista dosta povoljnija u odnosu na prošlu godinu i veliki je odziv ljudi , ljudi kupuju, gužva je za isporuku“, priča Petrović za RTS.

U prodaji ima peleta iz domaćih fabrika i iz uvoza a i zalihe su dobre. U Udruženju peletara ocjenjuju da je najvažnije održati stabilnost snabdjevanja. Ne očekuju probleme u proizvodnji jer sirovine ima a cijenu, kažu, diktira tržište.

“Cena peleta ne može da bude jeftinija zato što je cena koštanja, gotovog proizvoda peleta isto poskupela i proizvođači kao i trgovci moraju da imaju neku svoju maržu. Gorivo stalno poskupljuje, radna snaga takođe, mislim da nije neko sjajno vreme za proizvođače peleta, ali borimo se“, napominje Danko Pušičić iz Udruženja peletara Srbije.

Dobra je ponuda i ogrevnog drveta. Kubik u prodaji na kamionu može se kupiti i za sedam hiljada dinara, dok na stovarištima uglavnom košta od osam do 10 hiljada dinara.