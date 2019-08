Ponovo radi Fabrika akumulatora Black Horse

SOMBOR - Fabrika akumulatora Black Horse nekada je bila najbolje somborsko preduzeće, ali nekoliko godina posle privatizacije počeli su problemi i uslijedio je stečaj.

Novi vlasnik fabrike sada je švajcarska kompanija Batagon, koja je na tržište ponovo vratila prepoznatljiv brend i zaposlila oko 200 radnika.

Fabrika akumulatora Black Horse ponovo radi, radnici su u pogonima, a na proizvodnim trakama ponovo su akumulatori, objavio je RTV.

Većina zaposlenih radnika bivši su radnici ove fabrike koji su se poslije nekoliko godina vratili na posao.

"Meni je najbitnije vratiti se u svoju zemlju, Sombor, jer sam rođeni Somborac. Radni vek sam proveo u Fabrici akumulatora i čim sam dobio poziv da se vratim, jer se ponovo pokreće proizvodnja, saglasio sam se i krenuli smo", kaže Bogdan Nikolić, direktor razvoja Fabrika akumulatora Black Horse Sombor.

"Iza mene su ljudi koji su radili u staroj fabrici. Oni su deo našeg tima. Savršeno razumeju posao koji su do sada radili. Direktori koji su otišli u inostranstvo, u strane kompanije, sada se vraćaju. Trenutno imamo oko 200 radnika. Imali smo i velike muke i poteškoće posle kupovine fabrike. Uložili smo mnogo, remontovali mašine, sanirali ono što je uništeno. A pre mesec dana krenuli smo u jedan novi projektni zadatak", kaže Darinka Đuran, direktorka Fabrike akumulatora.

Fabrika akumulatora posle nekoliko godina ponovo kreće u osvajanje tržišta, a cilj je dobiti povjerenje starih kupaca.

"Zacrtani cilj do kraja godine je proizvodnja 7.000 akumulatora dnevno. U vreme najveće proizvodnje u ovoj fabrici to je bilo 10.000 akumulatora dnevno. Mi to još ne možemo stići, a realan plan je 7.000", kaže direktorka Đuran.

Da bi se ovi planovi ostvarili do kraja godine biće zaposleno još 150 novih radnika.

"Naše tržište je u ovom trenutku je pre svega Rusija jer je velika potražnja, zatim Italija, Francuska, Nemačka, Španija. Znači radimo i Evropu i Rusiju, ali i region. Ići ćemo i dalje. Trenutno analiziramo potencijalna tržišta", kaže direktorka Đuran.

(b92/RTV)