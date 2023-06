Ponovo se kreće u geološko istraživanje na Ozrenu?

DOBOJ - Nakon što je Skupština grada Doboja nedavno izglasala Odluku o davanju saglasnosti za izvođenje geoloških, geohemijskih i geofizičkih istraživanja kompaniji "Lykos Balkan Metals" na teritoriji ovog grada, građani se brinu da je to nova prijetnja za Ozren.

Inače, ovom odlukom daje se saglasnost grada Doboja za donošenje rješenja Ministarstva za energetiku i rudarstvo RS o odobravanju detaljnih geoloških istraživanja i za dijelove Ozrena koji pripadaju Doboju.

Slobodan Popović, predsjednik Ekološkog udruženja "Ozrenski studenac" Sočkovac, rekao je za "Nezavisne novine", da je kompanija "Lykos Balkan Metals" u jesen 2021. počela sa pripremama za detaljna geološka istraživanja na Ozrenu, odnosno u mjestu Sočkovac, opština Petrovo.

"Tada su stanovnici prvi put saznali o čemu se radi, iako je kompanija dozvolu za detaljna geološka istraživanja dobila od Ministarstva energetike i rudarstva RS šest mjeseci prije. Glavni razlog za protivljenje ovoj vrsti projekta je saznanje da se radi o istraživanju teških toksičnih metala, prije svega nikla, koji je veoma štetan po vode, a kod čovjeka izaziva kancerogene promjene. Detalje o projektu saznali smo na zvaničnoj internet stranici australijske berze, na kojoj je pomenuta kompanija listirana. Iz redovnih izvještaja kojima ova kompanija redovno obavještava buduće i trenutne akcionare o napretku njihovih radova saznali smo da se radi o istraživanju nikla i kobalta, metala koji se koriste za proizvodnju baterija za električne automobile", ističe Popović.

Dodaje da su u periodu od 2012. do 2014. godine bila tri pokušaja istraživanja nikla na teritoriji Srbije i jedan u Republici Srpskoj, u mjestu Vardište, kod Višegrada, a svi projekti su zaustavljeni upravo zbog pogubnog uticaja nikla na životnu sredinu.

"Tada je Srpska akademija nauka i umjetnosti izašla sa stavom da je eksploatacija nikla sa današnjom tehnologijom nedopustiva na teritoriji Republike Srbije zbog nesagledivih posljedica po životnu sredinu. Bitno je napomenuti da detaljna geološka istraživanja finansira investitor, odnosno u ovom slučaju kompanija 'Lykos Balkan Metals', a ne RS ili grad Doboj. Oni ih vrše po istorijskim rezultatima osnovnih geoloških istraživanja iz 1969. godine, koje je država vršila širom BiH. Odluka Skupštine Doboja je veoma neodgovorna, jer je saglasnost data na detaljna geološka istraživanja privatnoj kompaniji na cijeloj teritoriji grada, bez precizne projektne dokumentacije, koja je neophodna za ovako odgovorne odluke. Projekat mora dati precizan odgovor o mikrolokaciji, sirovinama koje se ispituju, vrsti istraživanja i druge detalje", kazao je Popović.

Navodi da je poznato da se ova kompanija bavi istraživanjem metala za izradu baterija, a ne uglja, vode ili drugih sirovina kako, ističe on, "tvrdi Jerinić".

"Ukoliko 'Lykos Balkan Metals' dobije dozvolu za detaljna geološka istraživanja, to će isključivo značiti nastavak istraživanja nikla na dijelu Ozrena koji pripada Doboju, odnosno nastavak projekta koji je obustavljen u junu 2022. godine i u tom slučaju će naše udruženje nastaviti da se suprotstavlja projektu koji može dovesti do raseljavanja stanovništva sa šireg područja Ozrena i trajne degradacije prirode. Što se tiče prirode planine Ozren, treba naglasiti da je ovo područje Prostornim planom Republike Srpske do 2025. godine predviđeno za zaštitu na nivou nacionalnog parka, što dodatno ovaj projekat čini apsurdnim", dodaje on.

Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, za "Nezavisne novine" je rekao da se navedena odluka odnosi na kompletnu teritoriju grada Doboja te da je zakon jasno propisao da gradonačelnik može da donese ovu odluku, a da je zbog javnosti ovo stavio na Skupštinu.

"Određene nevladine grupe žele predstaviti kako se nešto ugrožava, no apsolutno nema nikakvog ugrožavanja niti se radi samo o lokalitetu Ozrena, već čitavog grada. Mislim da svako istraživanje treba da nam pokaže čime raspolažemo, kojim resursima, možda ima vode, nafte... Nakon istraživanja vidjećemo šta imamo, a ona će pokazati da li je eksploatacija bilo kog resursa ekonomski isplativa. O tome da li će Ministarstvo dati saglasnost ili neće, u to ne ulazim", rekao je Jerinić.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske su za "Nezavisne" kazali da još nisu primili zahtjev za ova istraživanja. Vedran Gligorić, nosilac liste Socijalističke partije u Skupštini grada Doboja, rekao je za "Nezavisne" da je na sjednici tražio da se prije usvajanja ove odluke postave uslovi i da se maksimalno obezbijedi zaštita životne sredine i sve što brine građane.

"Tražio sam da ne bude odluka u dvije rečenice, no to je usvojeno. U odluci je stajalo da se dozvoljava navedenoj firmi da počne sa istraživanjem, a obećanje gradonačelnika je bilo da se ništa neće raditi, već da se istražuje", kazao je Gligorić.

Podsjećamo, godinu dana ranije poništene su saglasnosti resornog ministarstva za geološka i rudna istraživanja dijela Ozrena koji pripada opštini Petrovo.