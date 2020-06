Popović: Doći do najpovoljnijeg koncepta za samoodrživost ŽRS

DOBOJ - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Đorđe Popović rekao je danas u Doboju da su "Željeznice Republike Srpske" u fazi organizacionog restrukturisanja tokom koje treba doći do najpovoljnijeg koncepta da bi bile samoodrživi privredni subjekat.

Popović je rekao da će se na kraju znati da li će to biti holding ili neki drugi oblik, ali neće proći bez saglasnosti ministarstva niti mimo modela koji će se postići na zajedničkoj radnoj grupi konsultanata, Svjetske banke, Uprave "Željeznica" i sindikata.

Nakon sastanka sa članovima Uprave i reprezentativnih sindikata "Željeznica", Popović je rekao novinarima da se, u skladu sa evropskim direktivama, traži razdvajanje poslova operacija i infrastrukture.

"To je ono što se traži već godinama, decenijama, i svoditi to na nivo podjela, na nivo organizovanja više preduzeća, jeste spekulacija", izjavio je Popović.

On je poručio da će se sasvim sigurno doći do zadovoljavajućeg oblika organizovanja "Željeznica" i da se ne isključuje mogućnost prepisivanja određenih već postojećih modela koji odgovaraju konceptu u kojem treba da posluju "Željeznice" i da budu održiv privredni subjekat.

"To je ono što je sporno. Ne mislim da je najveći problem čak ni u ovoj fazi kako ćemo doći do planiranog broja radnika. To je posao koji mora završiti Uprava preduzeća u saradnji sa sindikatom. Nadomak smo tog cilja", izjavio je Popović.

On je rekao da "Željeznice" trenutno više opterećuju profesionalne kompetencije na određenim pozicijama, odnosno disproporcija onoga što je neophodno da bi sistem funkcionisao i profesionalne kompetencije zaposlenih.

Popović je naveo da je sadašnja Uprava ostvarila jedan drugačiji vid komunikacije sa sindikatima i poručio da je siguran da će to donijeti rješenje, jer svako rješenje koje donese sama Uprava ili eventualno sindikati kroz klasične oblike sindikalne borbe u principu su radikalne i nisu dobre.

Popović je poručio da se razgovarom mora doći do najboljeg rješenja.

On je ukazao da sistematizacija godinama funkcioniše na bazi dva dokumenta i da se primjenjuju po potrebi jedan, a po potrebi drugi, što se mora prevazići.

"Nadam se da će takvi problemi ubuduće biti prošlost", izjavio je Popović i dodao da je na današnjem sastanku sa Upravom bilo riječi o poslovnoj politici, realizaciji planskih aktivnosti i tekućim problemima, a sa sindikatima dominirale su teme oko izrade pravilnika o sistematizaciji, kolektivnog ugovora i procesa restrukturisanja.