Poreska uprava FBiH: Novu godinu započeti bez poreskih obaveza

SARAJEVO - Poreska uprava Federacije BiH (FBiH) pozvala je poreske obveznike da do kraja ove poslovne godine regulišu nepodnesene poreske prijave, izmire svoje obaveze, te narednu godinu započnu bez starih poreskih dugovanja.

Podnošenjem poreskih prijava i plaćanjem poreskih obaveza, u skladu sa zakonom, poreski obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to za neplaćanje poreza na dobit ili za nepodnošenje poreskih prijava do 100.000 KM, a za neplaćanje doprinosa do 5.000 KM.

Na taj način se izbjegava i rizik plaćanja kamate po stopi od 0,04 odsto dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6 odsto.

"Cilj Poreske uprave FBiH nije sankcionisanje i kažnjavanje poreskih obveznika, već da svaki od njih ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun", navodi se u saopštenju Poreske uprave.

Iz Poreske uprave pozivaju i poreske obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno i da posluju u skladu sa poreskim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

"Blagovremenim isplatom plata i plaćanjem poreskih obaveza dobijate zadovoljnog i produktivnog radnika koji može da ostvari svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, a zadovoljni radnik daje najbolje rezultate", poručeno je iz ove institucije.