Poruke sa konferencije "Ček in" u Trebinju: Turizam ne smije da ima granice

TREBINJE - Turizam regiona bi već od naredne sezone mogao imati značajan napredak, jer su turistički radnici svih zemalja saglasni o neophodnosti umrežavanja turističkih organizacija i povezivanju destinacija, o čemu se najviše govorilo na prvom panelu regionalne konferencije o turizmu „Ček in“ koja je počela u Trebinju, uz prisustvo više od 300 turističkih eksperata i radnika iz regiona.

Kako je predviđeno, tokom dva konferencijska dana, biće održano deset panela i predavanja o aktuelnim temama u oblasti turizma, a, prema riječima Denisa Šulića, ministra trgovine i turizma u Vladi RS, koji je i otvorio konferenciju, umrežavanje i jača saradnja su glavni zadaci.

2Regionalna konferencija o turizmu ima za cilj dodatno umrežavanje turističkih radnika u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, ali i cijelom regionu.što nam garantuje dodatni broj turista, prvenstveno iz zemalja Dalekog Istoka i prekookeanskih zemalja, a to će usloviti i veći priliv novca, pa samim tim i rast turističke ponude. Cilj nam je, pored ostalog, da u jednom dijelu konferencije govorimo o brendiranju i marketingu turističkih destinacijata, da posebnu pažnju posvetimo obrazovanju turističkih kadrova, a to je tema koju su nam kandidovali ugostiteljski radnici", naveo je Šulić, napominjući da je Trebinje jedan od najznačajnih turističkih brendova u Republici Srpskoj, uz Jahorinu i Banjaluku.

On je podsjetio da je ove godine zabilježeno 75.000 noćenja više nego prethodne godine, koja je bila rekordna, nadajući se da će se taj trend nastaviti i u postsezoni i da ćemo se dobro spremiti i za zimsku sezonu, te da će nam i vremenske prilike ići na ruku, kako bi krajem godine imali povećan broj noćenja, a krajem naredne godine da se on poveća za dodatnih 10 do 15%.

Šulić je naveo da je u cilju razvoja turizma veoma važno raditi na poboljšanju infrastrukture u Republici Srpskoj, da se put preko Foče za Trebinje mora rekonstruisati, kao i drugi putevi, ali da se dosta i uradilo.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je istakao da turizam ne smije i ne bi trebalo da ima granice.

"Treba da imamo jednu zajedničku ponudu na prostoru Zapadnog Balkana, nešto što je prepoznatljivo na ovim prostorima, pogotovo za one koji dolaze iz dalekog svijeta i mi sami u lokalnoj zajednici ćemo se truditi i da se umrežimo, i da ponude budu što raznovrsnije, ali i da putna infrastruktura bude bolja, pa zašto ne reći i to, da se ovdje konačno izgradi aerodrom“, kazao je Ćurić.

Napominjući da Federacija BiH za turizam izdavaja svega 2 miliona maraka, a Republika Srpska i manje od toga, Nasiha Pozder, ministar okoliša i turizma Federacije BiH je kazala da se moraju sagledati mogućnosti da se i to bolje i ispravnije realizuje, ali se ova dva entiteta moraju bolje povezati u smislu turističkih destinacija.

Državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine Srbije Uroš Kandić je kazao da su sa prvog panela poslate dvije snažne poruke – ubrzan razvoj turizma regiona nakon kovida i nužnost umrežavanja.

Makedonski direktor Agencije za promociju, podršku i razvoj turizma Ljupčo Janevski takođe vidi šansu u umrežavanju i zajedničkom djelovanju i boljem povezivanju.