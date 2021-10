Poslodavci prijete da će prekinuti razgovore o minimalcu

SARAJEVO - I dok Samostalni sindikat BiH koji djeluje u Federaciji BiH poručuje da neće prihvatiti minimalac ništa manji od 70 posto od prosječne plate u FBiH, iz Udruženja poslodavaca FBiH kažu da su sindikalci licemjerni i da ovakvim javnim istupima stvaraju mogućnost da se pregovori prekinu.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, za "Nezavisne novine" je rekao da su Sindikati jako licemjerni, da su oni do sada potpisali ugovore sa tri granska sindikata o povećanju minimalnih plata, te da su juče potpisali ugovor i iz oblasti građevine, gdje je granski sindikat zahtijevao minimalne plate od 530 KM.

"I onda njihovi šefovi izađu i kažu da im je malo 700 KM. Rekli smo im da ukoliko se budu ovako ponašali - s nama dogovarali, a u javnosti nešto drugo prepričavali - mi ćemo prekinuti pregovore. Nema smisla onda pregovarati. Premijer Fadil Novalić je izašao s prijedlogom i to je legitimno", kazao je Smailbegović te tvrdi da je ovdje fokus na pratećim zakonima za koje misli da ih treba donijeti u parlamentu, bez obzira na to što oni imaju neke svoje negativne i pozitivne stvari.

Mevludin Bektić, predsjednik SSS BiH, kazao je da ne žele da se manipuliše toplim obrokom, prevozom i regresom, koji su dodaci na platu, navodeći da to može biti samo proširena osnovica svim poslodavcima. Istakao je da će u slučaju da Vlada FBiH ne uvaži njihove stavove iskazati nezadovoljstvo organizovanjem protesta, a u krajnjem slučaju i štrajka, u skorom periodu. Rekao je da je neprihvatljivo dalje širenje onoga što poslodavci predlažu - diferenciranu stopu minimalne plaće ovisno o djelatnosti.

Zijad Latifović, član Ekonomsko-socijalnog vijeća, objasnio je da žele da metodologija za utvrđivanje minimalne plate bude ista kao za prosječnu platu, što bi u praksi značilo da ako prosječna plata pada - pada i minimalna, ali ako raste prosječna plata - raste i najniža plata. Inače, prosječna plata u FBiH za avgust ove godine iznosila je 999 KM.

Iz Vlade Federacije BiH "Nezavisnim" je rečeno da neće komentarisati izjave predstavnika Sindikata jer pregovori još traju. S druge strane, parlamentarci smatraju da, bez obzira na posljedice, minimalne plate u Federaciji treba podići i da Vlada FBiH treba stinuti zube te donijeti takav zakon, jer je 406 KM minimalne plate u FBiH sramota.

Aner Žuljević (SDP), delegat u Domu naroda FBiH, kazao je za "Nezavisne" da su, po njegovom mišljenju, ključne dvije stvari koje je Sindikat rekao, a to je da minimalna plata ne bude manja od 70 posto od prosječne i da se ne dozvoli Vladi FBiH da granski dogovara povećanje plata.

Ismet Osmanović (SDA), poslanik u Predstavničkom domu FBiH, za "Nezavisne novine" ističe da se to mora posmatrati sa najmanje tri aspekta, te da ako posmatramo taj neki socijalni, radnički aspekt, pošteno je da se utvrdi plata, a da li je to 70 posto, 65 posto, o tome se može razgovarati, ali da je to dobar zakon.