Poslodavci traže da se napravi pravilnik o izračunavanju minimalca

BANJALUKA - Unija poslodavaca Republike Srpske će na narednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta RS tražiti da se napravi pravilnik ili dokument o izračunavanju minimalne plate.

Poslodavci su tražili sjednicu koja je zakazana za 30. april i da se na njoj raspravlja o društvenim i ekonomskim efektima povećanja visine iznosa najniže plate u Republici Srpskoj.

Ipak, sjednica neće biti održana ovog datuma, zato što predstavnici Saveza sindikata RS neće moći prisustvovati, jer, kako su naveli, ranije su isplanirali obaveze u vezi sa 1. majem - Međunarodnim praznikom rada.

Oni su takođe predložili inicijativu za donošenje internog pravnog akta u vezi sa načinom izračuna najniže plate u Republici Srpskoj.

Dejan Mijić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske i član Ekonomsko-socijalnog savjeta, rekao je za "Nezavisne novine" da su tražili sjednicu kako bi se vidjeli efekti povećanja minimalne plate na način na koji je to urađeno.

"Mislimo da nakon svakog poteza treba nešto dobro analizirati, a imajući u vidu da je završen prvi kvartal ove godine, to treba i da se uradi. Vidimo da ima dosta teškoća u radu, pa želimo da sjednemo sa socijalnim partnerima i vidimo šta se to može uraditi da se to prevaziđe. Podsjećam da su u januaru predstavnici vlasti obećali pomoć za one grane privrede koje su ugrožene zbog povećanja minimalca, ali to je ostalo samo na tim riječima. Očekivalo se da će ovaj potez povući i rast ostalih plata, međutim to se nije desilo. Došlo je do rasta plata, ali ne u tolikom iznosu koliko je povećana minimalna plata", istakao je Mijić.

Prema njegovim riječima, podizanje minimalne plate bez ikakvih pokazatelja i parametara nije dobro i to privreda ne može da izdrži.

"Mislimo da to treba prevazići na drugi način, zato smo i zatražili da se na ovoj sjednici donese jedan dokument ili pravilnik i da se na osnovu njega utvrđuje minimalna plata, i to u zadnjem kvartalu tekuće godine za narednu. To bi bio posao Ekonomsko-socijalnog savjeta, odnosno da se na osnovu tog dokumenta i parametara koji su propisani, a koji bi dali državni organi koji su za to zaduženi, kao što su Zavod za statistiku, Poreska uprava i Zavod za zapošljavanje te neka druga tijela koja vode statistiku o ekonomskim kretanjima u RS. Na osnovu toga bi se došlo do tačnog pokazatelja i da se zna da li treba da poraste ili eventualno da se smanji minimalna plata. Naš stav je da minimalna plata ne treba da bude pokazatelj nečijeg rada, ona je samo neki zaštitni faktor i tako treba da se primjenjuje. Takođe, prikazivanje dobiti od strane poslodavaca često nije pravi pokazatelj, jer imamo podatke da veliki broj preduzeća ostvaruje višemilionske dobiti, a nema nijednog zaposlenog radnika. Takvim preduzećima nije bitno koliko je minimalna plata", naglasio je Mijić.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske je krajem prošle godine donijela odluku da od 1. januara 2024. godine poveća minimalnu platu sa 700 na 900 KM.

Oni su odluku donijeli nakon što se sindikat i poslodavci nisu uspjeli dogovoriti o iznosu minimalne plate.

Danijel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS, tada je rekao da je najniža plata utvrđena na osnovu privrednih kretanja i drugih važnih parametara.

"Poslovna zajednica je predlagala iznos od 750 do 770 KM, dok je sindikat tražio da minimalna plata bude onolika koliko je to Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske predložio, odnosno 1.050 KM. Pošto se nisu uspjeli dogovoriti, Vlada je donijela ovu odluku", rekao je tada Egić.

