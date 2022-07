Poslodavci u RS: Povećati porez na dobit, smanjiti namete na plate

SARAJEVO, BANJALUKA - Poslodavci u Republici Srpskoj prihvatili bi povećanje poreza na dobit, koji iznosi deset odsto, u zamjenu za rasterećenje rada, čija posljedica bi sasvim sigurno bilo povećanje plata radnicima.

"To je dogovor iz 2018. godine i dio je sporazuma sa MMF-om. U određenom segmentu Vlada Republike Srpske ispunila je taj dogovor smanjenjem oporezivanja rada i sada se očekuje da to uradi i Federacija Bosne i Hercegovine. Izmjene zakona koje to omogućavaju u Federaciji BIH godinama su u proceduri i očekujemo da se pristupi realizaciji dogovora i smanji oporezivanje rada i u FBiH. Kada se to završi, onda možemo razgovarati o povećanju stope poreza na dobit", rekao je Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Inače, sadašnja stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj je deset odsto, isto kao u Federaciji BiH i Srbiji, što je daleko manje nego u zemljama Evropske unije, gdje se porezi na dobit kreću i preko 30 odsto zavisno od zemlje do zemlje.

Stopa po kojoj se oporezuje dobit u Hrvatskoj je deset i 18 odsto, zavisno od prihoda, jer firme koje imaju prihode veće od milion evra porez na dobit plaćaju po stopi od 18 odsto. U Sloveniji stopa poreza na dobit trenutno je 19 odsto i 2016. godine je povećana sa 17 odsto, a povećanje stope poreza u ovoj zemlji pratilo je smanjenje poreza na plate. Privrednici u Njemačkoj na dobit će platiti porez čak 30 odsto, u Austriji 25, Italiji 24 itd.

"Porez na dobit u Republici Srpskoj je među najnižima u zemljama koje su uz evropski blok. Matematički gledano, poslodavci imaju pravo kada je riječ o brojevima i većem porezu na dobit, a manjim porezima na rad, ali porez na dobit je riskantan i mogući su gubici, dok je porez iz plata fiksiran i poznat", rekao je Slaviša Raković, ekonomista, dodajući da bi mnogo realnije bilo da taj porez na dobit bude na nivou od 15 posto.

Inače, ukupna dobit privrede Republike Srpske prošle godine bila je oko 2,4 milijarde KM, i kako ističu stručnjaci, povećanje poreza na dobit imalo bi smisla isključivo ako bi to uradila i Federacija BiH, jer bi u suprotnom došlo do prebacivanja poslovnih subjekata tamo gdje je porez manji.

Sama dobit privrede i preduzeća u Republici Srpskoj osnovni je argument sindikatima da Vlada Republike Srpske treba ponovo da povećava minimalnu platu, što su i privreda i poslovna zajednica odbili u startu, ističući da će ponovno povećanje minimalne plate, treće u ovoj godini, izazvati ogromne probleme.

O minimalnoj plati u Republici Srpskoj juče je bilo govora i na sastanu Duška Milunovića, ministra rada i boračko-invalidske zaštite, i Žane Arsić, predsjednice Zanatsko-preduzetničke komore.

Milunović je rekao da je na nedavnoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta zaključeno da Ministarstvo finansija za sljedeću sjednicu pripremi informaciju o svim relevantnim makroekonomskim parametrima neophodnim za eventualno utvrđivanje novog iznosa najniže plate.

Sa druge strane, Arsićeva je rekla da bi povećanje najniže plate predstavljalo veliko opterećenje za male preduzetnike, koje bi moglo dovesti do zatvaranja velikog broja zanatskih radnji u Republici Srpskoj.