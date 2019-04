Poslovanje "Agrokora" preuzima "Fortenova grupa"

ZAGREB - Poslovanje "Agrokor grupe" u Hrvatskoj od danas preuzima "Fortenova grupa".

Od ukupno 159 kompanija koje djeluju u sastavu "Agrokor grupe" primjenom nagodbe 47 neodrživih kompanija nastaviće poslovanje u okviru "Fortanova grupe" uz dodatak "plus" u nazivu, pa će tako "Konzum" biti "Konzum plus", a "Jamnica" - "Jamnica plus", navodi Hina.

Udjeli u preostalih 30 hrvatskih održivih kompanija po prenosu na "Fortenova grupu" izlaze iz postupka vanredne uprave.

Udjeli 82 kompanije koje su izvan Hrvatske, kao i onih koje nisu u postupku vanredne uprave na "Fortenova grupu" biće preneseni kada i ostala imovina.

Postupak vanredne uprave i nagodba u "Agrokoru" znači i promjenu vlasničke strukture, pa tako najveći pojedinačni vlasnik postaje ruska Sberbanka, koja će imati 39,2 odsto udjela.