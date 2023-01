Poslovna zona Zdena dobija pristupni put

SANSKI MOST - Pristupni put do poslovne zone Zdena, koja je udaljena nekoliko kilometara od Sanskog Mosta, uskoro će biti rekonstruisan i proširen te prilagođen za promet teških vozila, potvrdio je Faris Hasanbegović, načelnik ove općine.

Prema njegovim riječima, potpisan je ugovor sa izvođačem radova, a vrijednost projekta, koji se finansira iz općinskog budžeta, iznosiće 75.000 maraka.

"Ovaj put će omogućiti poslovnim subjektima najbrži izlaz na regionalni i magistralni put koji Sanski Most povezuje s drugim gradovima, te će znatno olakšati komunikaciju. On se sada nalazi u jako lošem stanju i to je jedna od primarnih potreba naših privrednika", kazao je Hasanbegović.

Općinsko vijeće Sanski Most donijelo je ranije odluku o proglašenju ovog lokaliteta poslovnom zonom, a time su stvorene pretpostavke za uređenje i razvoj ovoga prostora na kojem već djeluje nekoliko poslovnih subjekata. Hasanbegović kaže kako u okviru njih ima oko 150 radnih mjesta, a unapređenje infrastrukture privući će nove investitore.

"U narednom periodu lokalne vlasti će pristupiti uređenju infrastrukture unutar same poslovne zone koja je nikla na nekadašnjim razvalinama Drvne industrije 'Sana'. Ova firma je prije više godine otišla u stečaj, a dijelovi njene imovine su bili predmet prodaje kako bi se namirila dugovanja potražiocima", kazao je Hasanbegović.

Dodao je kako dio potrebne infrastrukture već postoji, ali je zbog neodržavanja i zuba vremena u devastiranom stanju. Prema njegovim riječima, postojeću infrastrukturu neophodno je planski i sistemski rekonstruisati i uskladiti s potrebama privrednih subjekata kako bi se privukli novi investitori.

"Ova poslovna zona ima veliki značaj, a njenom uređenju pristupilo se zbog popunjenosti kapaciteta poslovne zone Šejkovača, te potrebom da se odgovori novim investicijama", istakao je Hasanbegović.