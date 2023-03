Potpisan novi sporazum o Bregzitu za Sjevernu Irsku

LONDON - Novi sporazum premijera Velike Britanije, Rišija Sunaka za Sjevernu Irsku nakon Bregzita potpisan je nakon što je vlada slomila pobunu Demokratske unionističke stranke (DUP) i torijevskih zastupnika.

Ministar vanjskih poslova Džejms Kleverli službeno je usvojio takozvani Vindsorski okvir s Marošom Šefčovičem iz EU-a na sastanku u Londonu u petak.

Njime se revidiraju granični aranžmani koje je dogovorio Boris Džonson 2019., poznati kao Protokol Sjeverne Irske, uvodeći novi sistem nazvan Stormontova kočnica.

Kočnica daje izabranim političarima u Sjevernoj Irskoj mnogo veći uticaj na to kako se pravila EU-a o robi primjenjuju na Sjevernu Irsku.

Zvaničnici su to nazvali "snažnom demokratskom zaštitom" za Skupštinu Sjeverne Irske, iako protivljenje DUP-a znači da se možda neće koristiti neko vrijeme.

Stranka bojkotuje sporazum o podjeli vlasti u dekoncentrisanoj vladi Stormonta od prošle godine u znak protesta protiv pitanja za koja su okrivili Džonsonovu verziju Protokola za Sjevernu Irsku.

Zastoj se nastavlja uprkos novom dogovoru, za koji čelnik DUP-a, Ser Džefri Donaldson kaže da nije dovoljno poboljšanje da se njegova stranka vrati u Stormont.

Džonson, njegova nasljednica Liz Tras i bivša ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel bili su među 22 torijevca koji su se pridružili DUP-u u protivljenju novom dogovoru.

Pobijedila je s nadmoćnih 515 glasova prema 29, uveliko ojačavši uticaj Sunaka jer se nije morao oslanjati na glasove laburista.

Uoči sastanka u petak, ministar Sjeverne Irske Kris Hiton-Haris upozorio je da neće biti izgleda za ponovno pregovaranje o sporazumu.

