Potpisan sporazum: Kinezi u Zrenjanin ulažu milijardu dolara

PEKING - Ministar finansija Srbije Siniša Mali potpisao je u Pekingu okvirni sporazum između Vlade Srbije i kineskog proizvođača guma "Šandong linglong" koji planira da investira u fabriku u Zrenjaninu gotovo milijardu dolara.

Sporazum je potpisan u okviru posjete Pekingu delegacije Srbije predvođene predsjednikom Aleksandrom Vučićem tokom koje će Srbija sa Kinom potpisati 11 ugovora vrijednih ukupno tri milijarde dolara.

Delegacija Srbije sastala se sa predstavnicima kineske Državne banke i Eksim banke, kao i sa predstavnicima vodećih kineskih kompanija, prenijela je Radio-televizija Srbije.

Vučić je, nakon sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija i banaka u Pekingu, rekao da bi Srbiji, zahvaljujući i kineskim ulaganjima, za dvije do tri godine mogla da postane zemlja sa najvećim privrednim rastom u Evropi.

Govoreći o potpisanom okvirnom sporazumu sa "Šandong linglongom", Vučić je istakao da je riječ o investiciji od 900 miliona dolara u Zrenjaninu, te najavio da će biti potpisani sporazumi sa još dvije kompanije, od kojih će jedna uložiti više od 100 miliona dolara.

Vučić je naveo da mu je predsjednik "Šandong linglonga" rekao da je uputio najavu "BMW-u" i "Renou" da će od 2020. isporučivati proizvode iz Zrenjanina, što su te firme prihvatile, kao i da kineska kompanija planira da proširi kapacitete.

Predsjednik Srbije rekao je da očekuje da će gradnja fabrike početi u martu, a proizvodnja do kraja 2020. godine.

Vučić je najavio da će sa predsjednikom Kine Si Đipingom potpisati ugovore o obilaznici oko Beograda.

"Razgovarali smo i o auto-putu Ruma–Šabac. Mislili smo da Eksim banka ubrza procedure i da najkasnije u oktobru potpišemo ugovor za deonicu auto-puta Preljina–Požega, koja je od suštinskog značaja za nas, jer odatle jedan krak vodi ka BiH, a drugi ka Boljarima, Crnoj Gori", naveo je Vučić.

On je istakao da su prvi put pokrenuti ozbiljni razgovori o rekonstrukciji pruge Beograd–Niš koja košta 602 miliona evra.

Vučić je naveo da je razgovarao i sa predstavnicima kompanije "China machinery engineering corporation" o Kostocu.

"To je za nas jedan od važnih projekata, o kojem se retko priča. Kostolac mora da bude na mreži do 2020. Ukupna investicija je oko 1,06 milijardi dolara i to je ogromna investicija. Energetski potencijal biće znatno veći čim bude u sistemu, pre kraja 2020", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije dodao je da preostaje da danas bude postignut dogovor o specijalnoj industrijskoj zoni, a potpisivanje se očekuje sutra.

Vučić je istakao da bi to dodatno promijenilo poziciju Srbije, jer će "biti luka za kineske investicije", a Beograd bi postao ključan za dolazak kineskih kompanija.

Kada je riječ o kineskoj kompaniji koja je bila zainteresovana za ulaganja na sjever Kosova i Metohije, a koja je odgodila dolazak, Vučić kaže da će ponovo doći da razgovaraju.

"Žele na severu da ulože novac. Imamo već srpskog investitora koji hoće da otvori fabriku boja na severu Kosova uz podršku i subvencije države Srbije. Nastavićemo sa ovim aktivnostima", rekao je Vučić.