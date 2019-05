Potpisan ugovor: Pogledajte kako će izgledati nova trasa Koridora 5c

​Ugovor vrijedan 76.592.799,03 evra o izgradnji dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk – Ponirak autoceste na koridoru 5c potpisan je u sjedištu JP Autoceste FBiH u Mostaru.

Ugovor su potpisali Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH, kao investitor i u ime konzorcija izvođača radova Ahmet Murat Turkoglu, direktor Azvirt L.L.C (Azerbejdžan) i Mario Bevanda, u ime Hering d.d. Široki Brijeg (BiH), te Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija FBiH u svojstvu svjedoka.

Trasa autoceste, poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca.

Direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić je kazao kako je danas završena prva faza procesa ugovaranja ove poddionice, za rad na 5,3 kilometra dionice od izlaza iz tunela Zenica do Vranduka.

"Ovo je vrlo zahtjevan projekt s tunelima, mostovima, vijaduktima", kazao je Terzić, navodeći kako je rok za izvođenje radova 24 mjeseca. Izrazio je nadu da će konzorcij uraditi sve ono što je traženo u tenderskim procedurama.

Sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

"Danas smo započeli fazu novog investicionog ciklusa koji treba da se nastavi u sljedećih dvadesetak dana potpisivanjem ugovora i za dva lota na relaciji od Počitelja do Zvirovića i tu smo sa bankom završili proceduru, zatim na dionici tunela Zenica i da se spustimo na M-17 na dionici od Vranduka do Nemile. To će podrazumijevati da do ljetnih odmora imamo rad na 36 kilometara koridora i mislim da je za ovu prvu fazu i ovaj investicioni ciklus to jako obiman i zahtjevan posao, u prvom redu za ljude koji rade u Autocestama, a onda i za izvođače", kazao je Terzić, poželjevši sretan rad izvođaču radova uz što manje tehničkih problema.

U ime konzorcija izvođača radova Hering d.d. Široki Brijeg i Azvirt L.L.C (Azerbejdžan) Ahmet Murat Turkoglu je kazao kako mu je zadovoljstvo govoriti o potpisanom ugovoru, jer infrastruktura igra ključnu ulogu u socio-ekonomskom razvoju bilo koje zemlje.

"Izgradnja je ključni sektor, jer je odgovoran za postavljanje vitalne infrastrukture koja podupire ostale sektore u ekonomiji. Čestitamo Vladi FBiH jer je dala veliku važnost izgradnji i infrastrukturi. Mi vjerujemo da razvoj infrastrukture u svim zemljama igra važnu ulogu u ekonomskom rastu i stabilnosti. Zajedno sa našim partnerom Heringom jako smo motivirani da doprinesemo ubrzanom početku, ali i efikasnom i profesionalnom izvođenju radova. Uključit ćemo našu modernu i inovativnu tehnologiju i profesionalni tim stručnjaka", kazao je Turkoglu.

Naglasivši da Azvirt posjeduje decenije iskustva u oblasti infrastrukture na području Azerbejdžana i okolnih zemalja, kao i u Evropi, ističe da ima dosta uspješnih projekata i može udovoljiti zahtjevima najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata.

"U posljednjih 10 godina završili smo 400 kilometara cesta. Kao i uvijek, Azvirt će poštovati i primijeniti najviše međunarodne i nacionalne standarde za vrijeme izgradnje. Siguni smo da će izgradnja koridora 5c unaprijediti, ne samo živote građana nego postati i točka pouzdanog rasta intenziviranja transporta dobara i usluga, kao i unapređenja transportne mreže FBiH", kazao je Turkoglu.

Ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić je čestitao svima koji su doprinijeli da se dođe do današnjeg čina potpisivanja ugovora.

"Uvjeren sam da će konzorcij ovaj posao odraditi dobro, kvalitetno i prije završnog roka, te da ćemo 'napasti' i druge dionice na koridoru 5c i samim time zaokružiti koridor", kazao je Lasić.

Ali, kako je kazao, mnogo je toga još u postupku i pregovara se.

"Mi smo uvjereni da ćemo financijski zaokružiti u ovoj godini sve one kritične dionice koje nismo financijski pokrili, a samim tim osigurali prostor za dodjelu ovakvih i sličnih dionica u narednom periodu. Tako da Federacija postaje jedno veliko gradilište", zaključio je Lasić.