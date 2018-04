Potpisan ugovor o finasiranju koridora "5c"

SARAJEVO - Ugovor o finansiranju projekata koridor "5c" Mostar Jug i koridor "5c" Zenica – Sjever potpisan je danas u Predsjedništvu BiH. Ugovore u vrijednosti od 150 miliona eura potpisali su Vjekoslav Bevanda, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća minsitara BiH i ministar finasija i trezora BiH i predstavnici Evropske investicijske banke, Mateo Rivelini, šef odsjeka za kreditiranje za Sloveniju, Hrvatsku i Zapadni Balkan i Masimo Novo, šef odjela za pravne poslove.

Projekt Mostar-jug i Zenica-sjever Koridora "5c" nalazi se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zeničko dobojskom kantonu i dio je Panevropskog koridora "5c" koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku sa BiH i Jadranskim morem u području luke Ploče.

Procijenjeni ukupni troškovi ovog projekta su 227 miliona eura. Kredit EIB-a je 100 miliona eura, a EBRD-a 60 miliona eura.

Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva rekao da je BiH unatoč izazovima i otporima u protekle tri godine napravila značajne pomake.

Ističe da je stabilan rast BDP-a i da je on oko 3 posto.

"Prvi smo u regiji po padu nezaposlenosti, po osnovu indirektnih i direktnih poreza ubirali smo par milijardi više nego što je planirano. Infrastrukturni bum tek očekujemo. Za koridor '5c' je skoro zaokružena finansijska konstrukcija", rekao je Izetbegović.

Rekao je da su razgovarali o otvorenim pitanjima u regionu.

"Molio sam da nađemo obostrano rješenje za Pelješki most. Evropski put je godinama bio u zastoju, i tek na britansko-njemačku inicijativu mi smo se pokrenuli. Na taj način ostvarili smo značajne iskorake. Predali smo aplikaciju 2016. godine, usaglasili Upitnik Evropske komisije, predali upitnik konsensuzom. Dakle, BiH kada je u pitanju evropski put može da se kreće. Očekujemo pozitivno mišljenje Evropske komisije i nadamo se da će to biti do kraja ove godine", kazao je Izetbegović.

Istakao je da postoji samo jedan put za BiH i da je to evropski put.

Mladen Ivanić, član Predsjedništva BiH, zahvalio se Donaldu Tusku, predsjedniku Evropskog vijeća, na doprinosu koji je dao u pomoći EU zemljama Zapadnog Balkana, te na Samitu u Sofiji koji se održava 17. maja, a gdje je pripremlejna velika podrška zemljama Zapadnog Balkana.

“Mi iz BiH mora da ohrabrimo prijatelje iz EU, mi moramo sa više kompromisa zajednički nastupiti. Takvim pristupom pomoći ćemo prijateljima da i oni nama pomognu“, rekao je Ivanić.

Sjenu na posjetu Tuska i značajnu investiciju Evropske banke za obnovu i razvoj bacio je ponovni sukob Izetbegovića i Čovića oko Pelješkog mosta. Nakon što je Izetbegović tražio pomoć da se nađe povoljno rješenje i za BiH i za Hrvatsku, Čović je rekao da je to isključivo hrvatsko pitanje i zamolio da se to pitanje ne stavlja na dnenvi red kada dođu prijatelji.

Nakon toga Izetbegović je blago povukao Čovića ispred govornice, što su kamere i fotoreporteri zabilježili.

Dragan Čović, član Predsjendištva BiH, konstatovao je da se u BiH u posljednje vrijeme rijetko slažu i imaju konsenzus, ali da se svakako svi slažu oko toga ko im je prijatelj.

“Nadam se da ćemo vrlo brzo dobiti odgovor od Evropske komisije i da smo vrlo blizu kandidatskog statusa, jer to je jedini put za BiH. Nadam se da ćemo rješiti i pitanje izbornog zakonodavstva i mnogo druga sigurnosna pitanja, posebno migrantska”, rekao je Čović.

Donald Tusk, predsjednik Evropskog vijeća u šali je rekao da mu je od danas nadimak “gospodin konsenzus2.

“Nešto je posebno u mom povratku u Sarajevo. Ovo je grad koji je toliko uvriježen u evropsku istoriju i toliko je lijep. Što se tiče Samita u Sofiji 17. Maja, poziv je otvoren. Prije svega, taj Samit treba biti prilika kojom će se potvrditi perspektiva za cijeli Zapadni Balkan. EU je najveći partner i največi investitor, donator i trgovinski partner. Isto je tako i u slučaju vaše zemlje, preko 70 posto izvoza iz vaše zemelj ide na područje EU. Želimo povezati Balkan i EU kroz konkretne projekte. Balkanska sigurnost je i naša sigurnost. Mi smo spremni da nastavimo da ispunajvamo svoja obećanja. Kao prijatelji imamo obavezu da vam kažemo ono to nas brine“, kazao je Tusk.

Tvrdi da je posebna zabrinutost za izborno zakonodavstvo i da EU želi da se ovaj trenutni zastoj riješi.

“Međuetničke i međuvjerske tenzije smao donose probleme i nedoprinose dobru. Istorija EU nas uči da pomirenje zaista jeste moguće čak i među zakletim neprijateljima. Rezultat pomirenja i saradnje je mir, prosperitet i bolji život za sve građane”, rekao je Tusk.