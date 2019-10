Potpisan ugovor o izgradnji tunela Ivan na koridoru 5c

MOSTAR - U sjedištu Javnog preduzeća "Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine" u Mostaru danas je svečano potpisan ugovor o izgradnji nove dionice autoputa na koridoru 5c.

Ugovor o izgradnji dionice Tarčin - Konjic, poddionica Tarčin - Ivan, LOT 2, tunel Ivan potpisali su direktor JP "Autoceste FBiH" Adnan Terzić, kao investitor, i u ime izvođača radova direktor "Euro-Asfalt" d.o.o. Sarajevo (BiH) Hamed Ramić te ministar saobraćaja i komunikacija FBiH Denis Lasić u svojstvu svjedoka sa strane JP "Autoceste FBiH" i u svojstvu svjedoka u ime "Euro-Asfalt" d.o.o. Sarajevo Munir Ramić.

Direktor JP "Autoceste FBiH" Adnan Terzić je kazao kako je ovo sedmi ugovor nakon izmjene i dopune Zakona o akcizama, koji je omogućio sprovođenje kandidatskih procedura.

"To je za neke mali korak, ali za nas koji radimo to je veliki korak, kao i za koridor 5c i Federaciju BiH, ali i firme koje ulaze u odnos s 'Autocestama FBiH'", kazao je Terzić.

Rok za izgradnju je 30 mjeseci te se nada da će taj rok biti ispoštovan.

"Na nama je ostalo da iz ovog paketa nakon usvajanja Zakona o akcizama dodijelimo još dva ugovora i nadam se da ćemo uz pomoć banaka koje financiraju projekte i stručnih timova uspjeti da vrlo brzo dodijelimo i ugovor za spajanje tunela Ivan sa Tarčinom, da imamo tu funkcionalnu cjelinu. Još nam je ostala funkcionalna cjelina da se spustimo na M-17. To je projekat od Vranduka do Nemile. Time smo onda obezbijedili da ćemo u radu imati oko 40 kilometara autoputa uz rokove gradnje koji su predviđeni. Mislim da je to ogroman iskorak i ogroman posao", kazao je Terzić.

Stoga je posebno zahvalio onima koji u "Autocestama" rade na međunarodnim nabavkama, na pripremama za tenderske dokumentacije te izrazio nadu da će za 30 mjeseci zahvaliti i ovima koji rade u sektoru gradnje, jer je i to jedan od ključnih zadataka.

Naglasio je da kad se završe potpisani ugovori, na 40 kilometara će se moći naplaćivati putarina i povećati perspektive za dalje građenje.

Direktor "Euro-Asfalta" d.o.o. Sarajevo (BiH) Hamed Ramić je, zahvalivši investitoru na povjerenju za izgradnju projekta tunel Ivan, kazao kako će potpisani ugovor apsolutno ispoštovati.

"Tunel Ivan je dug 1.762 metra, vrijednost ovog ugovora je 57 milijuna eura. Mi ćemo već početkom idućeg mjeseca kanuti sa organizacijom gradilišta, što znači izrada pristupnih puteva sa strane Bradine i sa strane Tarčina i očekujemo da ćemo početkom iduće godine u januaru krenuti s iskopom tunela", kazao je Ramić.

Ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić istakao je kako je ovo pokazatelj koliko svima znači svaka nova dionica i svaki veličanstven događaj što se tiče koridora 5c.

"Sve se češće susrećemo na ovaj način i sve češće potpisujemo ugovore, što je sigurno vjetar u leđa i gospodarstvu Federacije BiH, a samim time i države, a time smo probudili i svu građevinsku infrastrukturu što se tiče koridora", kazao je Lasić.

Posebno je izrazio zadovoljstvo što je izvođač radova firma iz BiH i što su sve građevinske firme u punom kapacitetu angažovane na koridoru te dodao kako ne sumnja da će odabrani izvođač uraditi posao i prije zadatog roka.

Vrijednost ugovora za izgradnju poddionice tunel Ivan je 57.628.570 evra bez PDV-a, a biće finansirana sredstvima osiguranim kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF (sredstva EU) u visini od 11,4 miliona evra.

Tunel Ivan dio je autoputa na dionici Tarčin - Konjic, poddionica Tarčin - Ivan, LOT 2. Ovaj tunel je dvocijevni sa po dvije trake i proći će kroz planinski prelaz Ivan-sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi je 1.721 metar, dok je lijeva tunelska cijev duga 1.761 metar, a biće pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnom putu M-17, saopšteno je iz JP "Autoceste FBiH".

Tunel je projektiran da se izvodi po Novoj austrijskoj tunelskoj metodi (NATM). Po izlasku iz tunela trasa autoputa se privremenom saobraćajnicom spaja s magistralnim putem M-17, koji označava kraj ove dionice. Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

Takođe, JP "Autoceste BiH" objavilo je i poziv za dostavu ponuda za izgradnju autoputa na koridoru 5c, dionica Tarčin - Konjic, poddionica Tarčin - ulaz u tunel Ivan, LOT 1. Dužina poddionice Tarčin - ulaz u tunel Ivan je 4,9 kilometra. Značajniji objekti na navedenoj poddionici su most Raštelica 1 dužine 518 metara i most Raštelica 2 dužine 609 metara. Na poddionici su planirana i dva odmarališta u mjestu Raštelica. Gradnja ove poddionice biće finansirana iz sredstava Evropske investicijske banke (EIB) i bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF (sredstva EU) u visini od 11,7 miliona evra.