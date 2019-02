Potpisan ugovor o koncesiji: Šest godina do prvih kilovata sa Drine

BANJALUKA - "Elektroprivreda Republike Srpske" (ERS) će za najkasnije šest godina izgraditi hidroelektrane Foča i Paunci na rijeci Drini u Foči, predviđeno je koncesionim ugovorom potpisanim danas u Banjaluci između Ministarstva energetike i rudarstva RS i ERS.

Podsjećamo, u pitanju je projekat vrijedan 480 miliona maraka. Procijenjena instalisana snaga hidroelektrane Foča je 44,15 megavata, a hidroelektrane Paunci 43,21 megavat. Koncesija je dodijeljena na period od 50 godina.

Planirana lokacija brane HE Foča udaljena je oko 1,6 kilometara uzvodno od Foče i oko 10 kilometara nizvodno od lokacije brane Buk Bijela. HE Paunci je locirana oko 10 kilometara nizvodno od profila brane HE Foča.

Nakon potpisivanja ugovora, u Vladi RS istaknuto je da je Republika Srbija dala značaj ovom energetskom projektu i iskazala interes da učestvuje u izgradnji ovih hidroelektrana, što je potvrđeno i na posljednjoj zajedničkoj sjednici Mješovitog energetskog komiteta Srbije i Republike Srpske.

Petar Đokić, resorni ministar, naglasio je da je obaveza "Elektroprivrede Republike Srpske" da formira koncesiono preduzeće koje će stupiti u ugovorni odnos s "Elektroprivredom Srbije", s ciljem izgradnje ovih energetskih objekata i dodao da će način realizacije projekta i dalji koraci biti usaglašeni na narednoj sjednici vlada Republike Srpske i Srbije.

Obaveza "Elektroprivrede RS" je da, na osnovu jednokratne naknade, u budžet Republike Srpske uplati 2,4 miliona maraka.

Inače, zajednička izgradnja ova dva objekta dogovorena je u avgustu prošle godine na zajedničkoj sjednici dvije vlade, koja je održana u Trebinju i prvi je zajednički projekat RS i Srbije u oblasti energetike.

Od ovog projekta velika očekivanja imaju i u opštini Foča.

Radisav Mašić, načelnik opštine, kaže da ga raduje priča o izgradnji hidrocentrala na Drini, kao i činjenica da je ta priča dobila konkretne obrise u vidu potpisivanja ugovora.

"Za našu opštinu to će biti veliki privredni zamajac jer, kao što znamo, velike investicije, pored zapošljavanja radnika, a što je kod nas veliki problem, otvaraju mogućnost i za prateće poslove u ugostiteljstvu, trgovini i turizmu. Samo započinjanje ove dvije investicije će doprinijeti ukupnom ekonomskom razvoju, a ako imamo na umu da je najavljena i izgradnja puta prema Tjentištu, to bi bio novi zamajac u razvoju privrede", kazao je on.

Struja i od HE Čapljina

Petrović je najavio kako će električna energija koja u ovoj godini bude proizvedena u protočnoj hidroelektrani Čapljina biti dijeljena u omjeru 50 prema 50 odsto, čime će prvi put poslije 15 godina prvi kilovati iz ovog postrojenja biti dodijeljeni i "Elektroprivredi RS".

On je istakao da će ugovorom ERS-a, "Hidroelektrana na Trebišnjici" (HET) i "Elektroprivrede Hrvatske Zajednice Herceg Bosna" postrojenje u Čapljini biti angažovano i za potrebe ERS-a, što će pozitivno uticati na elektroenergetski bilans Republike Srpske.