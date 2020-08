Potpisan ugovor za još jednu dionicu koridora 5C

SARAJEVO - U sjedištu JP Autoceste FBiH u Mostaru potpisan je ugovor o izgradnji još jedne dionice na koridoru 5C - izgradnji dionice Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan.

Ugovor su potpisali Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH kao investitor i u ime konzorcija izvođača radova Euro-Asfalt d.o.o. i Granit AD Skopje, Hamed Ramić, direktor Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH) te Denis Lasić, ministar saobraćaja i komunikacija FBiH u svojstvu svjedoka sa strane JP Autoceste FBiH i Almedin Husomanović u svojstvu svjedoka ispred konzorcijuma izvođača radova.

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 77,9 miliona evra sa PDV-om, odnosno 66,58 miliona evra bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicione banke (EIB) u visini od 50 miliona evra i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 11,7 miliona evra koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

"Ovo je osmi ugovor koji smo potpisali nakon donošenja Zakona o akcizama i usvajanja Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH - Autocesta na Koridoru 5C i predstavlja novih 45 kilometara autoceste na koridoru. Ova dionica je bitna jer spaja tunel Ivan koji je već u izgradnji, za koji je ugovor potpisan prošle godine s Euro - asfaltom, dok sada imamo konzorcij Euro - asfalta i Granita i mislim da ćemo u rokovima izgradnje tunela uspjeti izgraditi i ovu dionicu i asfaltirati tunel i ovih blizu pet kilometara istodobno", izjavio je Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH.

Dužina Lot-a 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan, iznosi 4,9 km. Predviđeni rok izgradnje je 20 mjeseci. Početak ove poddionice je na kraju izrađenje dionice auto-puta Lepenica - Tarčin, odmah poslije petlje Tarčin. U prvom dijelu predmetnog auto-puta, na mjestu uklapanja u prethodnu dionicu pa sve do početka mosta M1 - Raštelica 1, u dužini od 1.200 m trasa je u dosta visokim nasipima i armiranoj zemlji.

Nakon ovog sektora trasa prelazi mostom Raštelica 1 na suprotnu padinu. Most prelazi preko magistralnog puta M17 i rijeke Kalašnice. Most ima 13 raspona i ukupne je dužine 518 m. Zbog ograničenog prostora predviđeno je odmaralište bez uslužnih objekata. Nakon lijevog odmorišta lociran je most M2 – Raštalica 2, koji premoštava magistralni put i širu dolinu, tako da ovaj most ima 19 raspona i ukupnu dužinu 609 m. Desno odmorište zajedno sa uključnim i isključnim rampama locirano je na prostoru skoro od mosta M2 pa sve do ulaska u tunel Ivan.

"Na dionici dugoj 4,9 km imamo iskopati milion kubika zemlje i izgraditi milion kubika nasipa. Dva su velika objekta, vijadukt Raštelica 1 i Raštelica 2 i oni su na kritičnom putu i za njih treba 16 do 17 mjeseci da se izgrade. Imamo četiri potputnjaka, jedno odmorište i sanacija i izrada lokalne infrastrukture puteva. Mi radimo i tunel Ivan, trenutno smo probili 450 metara lijeve i 350 metara desne cijevi. Računamo da ćemo u narednih 12 mjeseci završiti proboj tunela i spojiti ove dvije dionice", naglasio je Hamed Ramić, direktor Euro – Asfalta d.o.o. Sarajevo.

Federalni ministar saobraćaja i komunikacija Denis Lasić je istakao da se neće stati na ovome, već u nastavku ove i u iduće godine slijede novi ugovori s kojima će se zaokružiti izgradnja na Koridoru.

Do kraja ove godine planirano je da JP Autoceste FBiH dodijeli još tri ugovora za izgradnju dionica Poprikuše – Nemila, tunel Kvanj – Buna i Nemila – Vranduk.