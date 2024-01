Potrebna još dva BIP prelaza sa Hrvatskom, vozači čekaju danima

BANJALUKA, SARAJEVO - Problemi prevoznika u međunarodnom transportu godinama traju, a gorući od njih je to da vozači na granicama s Hrvatskom danima stoje, te im je ograničen boravak u Evropskoj uniji, zbog čega ispašta i domaća privreda.

Naime, kako kažu naši sagovornici, uz postojeća dva granična prelaza, potrebna su barem još dva BIP prelaza sa Hrvatskom.

Zijad Sinanović, direktor Sektora za transport i komunikacije Spoljnotrgovinske komore BiH, kazao je za "Nezavisne novine" da bi nadležni organi Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, skupa i u obostranom interesu, morali pristupiti rješavanju statusa graničnih prelaza na način da, uz Gradišku i Bijaču, i granični prelazi Svilaj i Izačić imaju status BIP-a, odnosno prelaza sa svim potrebnim inspekcijskim kontrolama za promet svih vrsta robe, uključujući i robu životinjskog i biljnog porijekla.

"Nadležni bi morali posvetiti mnogo veću pažnju primjeni savremenih tehnologija u postupcima svih agencija i službi na graničnim prelazima i carinskim terminalima, kadrovskom, materijalnom i finansijskom unapređenju uvjeta rada, a na osnovu prethodno izvršenog screeninga stanja i uvjeta s prijedlozima za poboljšanja istih", kazao je Sinanović.

Dodao je da, u ukupnom obimu razmjene Bosne i Hercegovine sa svijetom, obim robne razmjene s Evropskom unijom učestvuje sa 72 odsto, a stalne gužve i zadržavanja na graničnim prelazima s Republikom Hrvatskom zahtijevaju detekciju stanja i pronalaženje rješenja koja bi osigurala znatno brže i neometano odvijanje prekograničnog putničkog prevoza robe.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport Republike Srpske, kaže da ovi problemi ne traju od juče, već unazad 10 godina, ako ne i duže.

"Na ovaj problem smo ukazivali danima, godinama, i obraćali se svim mogućim institucijama. Nikad niko ništa nije uradio, niti će izgleda ikada uraditi. Danima vozači čekaju na graničnim prelazima da bi prešli granicu", kazao je Grbić.

Prema njegovim riječima, zbog ovoga najveću štetu imaju prevoznici, ali i privrednici koji izvoze robu, a štetu trpe i krajni kupci", kazao je Grbić.

Kako je rekao, sigurno je da su potrebni dodatni granični prelazi sa Hrvatskom, te da bi na graničnim prelazima koji već rade trebalo da se produži radno vrijeme, ali i da se uvede još treća smjena.

Da veliku štetu trpe i proizvođači voća koji svoje proizvode izvoze, kaže i Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS, ističući da je ovaj problem izražen već godinama.

"Rješenje je da se otvori više graničnih prelaza, da lako kvarljiva roba ne čeka dugo na granicama, te da se produži rad fitosanitarnih inspektora od strane Hrvatske. Niko nema razumijevanja za naše probleme, ali je to jedan od najvećih problema za poljoprivrednike. Fitosanitarna inspekcija radi do 15 časova, a nama bi odgovaralo da to bude do barem do 18 časova i da bude rad subotom", kazao je Dojčinović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.