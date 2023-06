Povećanje plate za 400 KM u privredi čeka poslanike

SARAJEVO - Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH jednoglasno je podržao odluku Udruženja poslodavaca FBiH kako bi se izmjenama zakona povećale plate u realnom sektoru za 400 KM.

Ipak, ovaj prijedlog će morati da sačeka novu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, jer je sjednica koja je trebalo da bude održana u srijedu otkazana.

Admir Čavalić, predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku u Parlamentu FBiH, rekao je za "Nezavisne novine" da je preduslov za usvajanje izmjena zakona održavanje sjednice koja je trebalo da bude održana u srijedu, ali je otkazana, te da je kritikovao otkazivanje.

"Ovaj zakon je bitan, jer je temporalni zakon, međuzakon, koji bi se samo usvojio do krucijalnih izmjena zakona koje se čekaju više od sedam godina u FBiH. Njim bi se dozvolilo poslodavcima da isplate do 400 KM uz 11 odsto plaćanja za PIO. Ovaj zakon bi trebalo posmatrati kao vid olakšice, nešto slično kao što se radilo prošle godine u vidu isplate jednokratnih pomoći bez plaćanja fiskalnih nameta, samo što bi se to sada radilo kroz Parlament i to samo dok se ne donesu ključne izmjene Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak", naglasio je Čavalić.

Istakao je da misli da je stav većine poslanika PD Parlamenta FBiH jasan te da bi ovo trebalo da bude usvojeno, ukoliko ne dođe iz centrala partija naređenje da se ovako nešto ne usvoji.

"Kroz razgovore sa predstavnicima Porezne uprave FBiH trebalo bi minimalno tri mjeseca, a maksimalno šest mjeseci da se potencijalno usvajanje zakona implementira. Idealno bi bilo da se to usvoji prije ljetnih pauza, kako bi već u oktobru ili novembru plate bile povećane", kazao je Čavalić.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH pozdravili su ovu odluku da se zatraži uvrštavanje izmjena i dopuna Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH u dnevni red sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Predstavnici ovog udruženja prisustvovali su sjednici Odbora te obrazložili hitnost stavljanja na dnevni red izmjena i dopuna ova dva zakona, kojima bi se omogućilo povećanje plata zaposlenih u realnom sektoru do 400 KM.

"Pozivamo poslanike Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da prihvate uvrštavanje izmjena i dopuna Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH na dnevni red, preuzmu odgovornost i podrže izmjene i dopune ovih zakona koje će omogućiti povećanje plata zaposlenima u realnom sektoru do 400 KM, a da se država odrekne dijela uplata za poreze i doprinose za taj uvećani iznos plate. Na taj način će najdirektnije omogućiti podršku građanima, poboljšati materijalni položaj zaposlenih u realnom sektoru i makar usporiti odlazak kvalifikovane radne snage iz BiH. Donošenjem izmjena i dopuna ovih zakona neće biti narušena stabilnost budžetskih i vanbudžetskih fondova u FBiH", naglasili su iz UP FBiH.

Podsjećamo, Udruženja poslodavaca Federacije BiH je sa Savezom samostalnih sindikata BiH krajem prošle godine, nakon skoro osam godina čekanja, kreiralo izmjene i dopune Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH, čiji je cilj povećanje plata zaposlenih u realnom sektoru, i to na način da najveći iznos pripadne radnicima. Trenutno je slučaj da gotovo isti iznos povećane plate radnicima pripadne i entitetu.