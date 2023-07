Povećanje praga za ulazak u PDV spasava radna mjesta

​BANJALUKA, SARAJEVO - Budu li usvojene izmjene Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV), koje, između ostalog, predviđaju povećanje praga za ulazak firme u PDV sistem sa sadašnjih 50.000 KM na 100.000 KM godišnjeg prometa, biće to značajan korak koji će spasiti brojna radna mjesta, poručuju iz Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske.

Ove izmjene, koje godinama traži dio poslovne zajednice, trebalo bi da se nađu pred poslanicima Parlamentarne skupštine BiH na sjednici u srijedu, a njima je predviđeno da je privrednik dužan registrovati se kao poreski obveznik ako godišnji promet prelazi 100.000 KM, kao i pomjeranje roka za podnošenje poreskih prijava sa desetog u mjesecu na kraj mjeseca.

Jovan Bratić, direktor Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske, ocjenjuje da bi pomjeranje praga za ulazak u PDV sistem sa 50.000 na 100.000 bilo jako korisno.

"Mi smo to tražili više puta i to traje nekoliko godina. Tražili smo da to bude 120.000 maraka, ali bih bio srećan da bude usvojeno i na 100.000. Bili bismo prezadovoljni, to bi spasilo brojna radna mjesta. Nas, samostalnih preduzetnika, ima 25.000 i zapošljavamo više od 50.000 radnika u Srpskoj", rekao je Bratić za "Nezavisne novine".

Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore FBiH, kaže da je ta komora u proteklom periodu održala niz sastanaka sa kantonalnim obrtničkim komorama u FBiH po pitanju obaveznog ulaska u PDV sistem, odnosno povećavanja praga za ulazak.

"Moramo naglasiti da su i stavovi obrtnika različiti. Činjenica je da kada se usvajao Zakon o porezu na dodanu vrijednost promet od 50.000 KM kao prag ulaska u sistem PDV-a bio je razumljiv i odmjeren", rekao je Babić za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, taj prag je u međuvremenu pojela inflacija.

"U zemljama okruženja također je različit, tako da je prag za ulazak u sistem PDV-a u Hrvatskoj nešto manje od 78.000 KM, točnije 39.816 eura, a u Srbiji oko 133.000 KM. Također, Uprava za neizravno oporezivanje BiH potvrdila je kako su na kraju prošle godine imali veliki broj zahtjeva obveznika za ulazak u sustav PDV-a po 'sili zakona', s obzirom na to kako su zbog inflacije premašili promet od 50.000 KM", naveo je Babić.

Obrtnička komora FBiH će, istakao je, svakako poslušati glas obrtnika i ravnati se prema njihovim potrebama u konačnom odlučivanju o stopi koja bi trebalo da bude prag za ulazak u PDV sistem.

Ekonomista Igor Gavran ne vjeruje da će biti usvojena ijedna od ove dvije promjene jer su, podsjeća, čak i neki poslodavci nedavno zagovarali da se svi prijedlozi za izmjene Zakona o PDV-u razmatraju zajedno jer je riječ o sistemskom zakonu koji se ne treba često mijenjati, a ima još mnogo prijedloga.

"Ali, što se tiče samo sadržaja ovih prijedloga mislim da je pomjeranje roka sasvim razumno. U nekim državama je još fleksibilnije i pogodnije za obveznike. Biće šteta ako se ponovo odbije. Kada je riječ o povećanju praga mislim da je prijedlog nerealan i zahtijeva ozbiljne simulacije i analize mogućih efekata", kaže Gavran.

Prema njegovim riječima, biti dio sistema PDV-a nije nikakva kazna jer ovaj sistem ima i svoje prednosti za obveznika.

"Dobijate pravo odbitka ulaznog poreza, postajete atraktivniji partner drugim PDV obveznicima, signalizirate da ste dio strožeg i uređenijeg poreskog sistema i kontrole. Bojim se da mnogi koji žele izbjeći ulazak u sistem PDV-a ili žele izaći iz sistema u stvari traže način lakšeg izbjegavanja plaćanja obaveza ili povećanja vlastite zarade, jer je izvjesno da većina neće smanjiti svoje cijene ako više ne bude obračunavala PDV", poručio je Gavran.

Podsjetimo, u obrazloženju prijedloga koji su u parlamentarnu proceduru uputili SDS-ovi Mladen Bosić i Darko Babalj navodi se da je povećanje granice za registraciju obveznika plaćanja PDV-a sa 50.000 KM na 100.000 KM potreba s obzirom na inflatorna kretanja i povećanja cijena robe i usluga, kao i predviđanja ekonomskih kretanja za naredni period.