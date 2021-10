Povećava se prag za ulazak u PDV sistem

SARAJEVO, BANJALUKA - Nakon dugogodišnje priče, novi zakon o porezu na dodanu vrijednost u formi nacrta upućen je na javne konsultacije, koje će trajati do polovine decembra, a jedna od najznačajnijih novina je da prag za ulazak u sistem PDV-a neće biti 50.000, već 75.000 KM, a za poljoprivrednike 100.000 KM.

Ipak, jedan od osnovnih zahtjeva poslovne zajednice i privrede u BiH da se PDV plaća po realizaciji naplate nije usvojen. Takođe i zahtjev da se rok za plaćanje PDV-a pomjeri na kraj mjeseca nije dobio podršku Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH tako da će, ukoliko sve ostane kao u nacrtu, PDV biti plaćan kao i do sada, odnosno do 10. u mjesecu.

U UIO BiH kažu da je jedna od značajnijih novina ta da su oslobađanja od PDV-a u potpunosti usaglašena sa onima u Evropskoj uniji, a preciznije su određena oslobađanja koja se tiču uvoza robe u BiH.

"Olakšan je postupak za oslobađanje po osnovu međunarodnih ugovora te diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama", rekli su nam u petak u UIO.

Takođe, naglasili su da je jedna od značajnijih izmjena i oporezivanje nekretnina, a posebno sa stanovišta upotrebljivanih i nedovršenih nekretnina, tako da će i dalje od plaćanja PDV-a biti oslobođen promet objekata ili njihovih dijelova i zemlje na kojoj se objekti nalaze, ali samo ako je promet izvršen poslije prve upotrebe objekata ili njihovih dijelova.

"Za objekte ili njihove dijelove koji nisu upotrebljavani, oporezivanje će se vršiti za promet izvršen u roku od četiri godine od završetka izgradnje objekta ili njihovih dijelova do dana prve upotrebe", rekli su nam u UIO.

S obzirom na to da su strani prevoznici, za razliku od domaćih, trenutno oslobođeni plaćanja PDV-a, Nacrtom zakona o PDV-u predviđeno je da i oni plaćaju PDV i to na način da prosječna naknada koju čini prosječan iznos vrijednosti po putniku i jednom kilometru bude 0,10 KM koji se množe sa brojem putnika koji putuju i brojem kilometara koje vozilo prelazi preko teritorije BiH.

U Privrednoj komori Republike Srpske kažu da su privrednicima iz Republike Srpske uputili Nacrt zakona o PDV-u te da je do 12. decembra rok za dostavljanje primjedaba na sam tekst.

"Još ranije smo predlagali da se rok za plaćanje PDV-a pomjeri, da to ne bude do 10. u mjesecu i tražili smo da to bude kraj mjeseca. To bi umnogome olakšalo privredi, jer početkom mjeseca dolaze na naplatu mnoge obaveze, ali vidjećemo. Čekaćemo primjedbe sa terena, objediniti ih i onda zvanično poslati nadležnim institucijama", rekao je za "Nezavisne novine" Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske, dodajući da je jedan od zahtjeva koji je usvojen bio i pomjeranje praga za ulazak u PDV sistem sa 50.000 KM na viši iznos.

Kako nezvanično saznajemo, novi zakon o PDV-u neće još dugo stupiti na snagu i to ne sigurno prije polovine iduće godine, a izvjesno je da će to biti i kasnije te da nije isključena mogućnost pomjeranja roka za plaćanje PDV-a, barem na 20. u mjesecu za prethodni mjesec.