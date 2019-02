Povrće poskupjelo, najpaprenije cijene paprika

BANJALUKA - Cijene povrća u BiH su sve više, a najpaprenije su cijene paprika, gdje se u RS kilogram kreće od pet do osam KM, dok u Federaciji BiH one dostižu i vrtoglavih devet KM.

Stručnjaci ističu da je glavni razlog ovom povećanju deficit u proizvodnji, odnosno manjak povrtarskih proizvoda te da će u budućnosti biti sve manja proizvodnja povrća, a da će cijene biti sve više, uzrokovane nerentabilnošću proizvodnje i nedostatkom radne snage.

Dana Malić, trgovac na banjalučkoj tržnici, kaže da je povrće baš poskupjelo te da se cijena paprike kreće od pet do šest KM, patlidžan je pet KM, tikvice četiri, dok je mrkva ostala na cijeni od dvije KM.

"Razlog je što malo ljudi radi, a svi moraju da jedu. Po nekim tržnim centrima paprike dostižu cijenu i od sedam-osam KM", kaže Malićeva.

Trgovkinja Snježana sa banjalučke tržnice kaže da su sve cijene porasle te da su blitva i špinat, odnosno sve zelenje, izuzetno skupi i da koštaju šest KM.

Ona kaže da je cijena paradajza od četiri do pet KM, paprike su šest KM, mladi kupus četiri KM, a jesenji dvije KM. Luk je 1,5 KM do dvije, dok je plosnati četiri KM.

Željka Javorac koja posjećuje banjalučku tržnicu kaže da je kupcima sve skupo, a trgovcima sve malo.

"Generalno, sve cijene su otišle nagore", rekla je Javorac.

Branko Mastalo, predsjednik Udruženja povrtara RS, ističe za "Nezavisne" da je do poskupljenja u RS došlo zato što povrća nema u dovoljnim količinama i da su cijene porasle od 50 do 100 odsto u zavisnosti od proizvoda.

"Naše su procjene da će povrtari smanjiti proizvodnju i zbog radne snage jer ne mogu pronaći radnike, a nemamo sredstava za mašine koje bi ih zamijenile. To će uticati na pad povrtarske proizvodnje i doći će do poskupljenja. Cijenu će onda regulisati uvoz, a uvoznici ovdje neće jeftino plasirati proizvode", kaže Mastalo.

Dodao je da je i u EU smanjena proizvodnja povrća za 40 odsto zbog suša koje su imali, što znači da i kod njih fali povrća, a time su i cijene visoke.

Mastalo pojašnjava da je ovo poskupljenje rezultiralo zbog ranijeg negativnog poslovanja pa su proizvođači ostali dužni bankama ili apotekama.

"Tada sam ukazivao na ove probleme, niko to nije shvatao ozbiljno, da bi se u prošloj godini odrazilo na povrtare da nisu bili u mogućnosti da zasade i zasiju dovoljno povrća. Zasađeno je 30 odsto manje povrća i došlo je do nepovoljnog vremena tokom ljeta, pa su i prinosi bili 30 odsto manji, što je uticalo na to da je u ponudi 50 odsto manje povrća, a čim je manja ponuda - cijena raste", kaže Mastalo.

Rade Jovičević, potpredsjednik Udruženja povrtara RS, kaže da je deficit proizvodnje glavni razlog poskupljenju i da će on biti sve veći u budućnosti, jer proizvođačima nedostaje radna snaga, a bez nje se ne može.

"Desiće se da će ljudi posijati, ali da neće pobrati jer neće imati s kim", kaže on.

A kako pišu federalni mediji, najviše cijene su na pijacama i tržnim centrima u Sarajevu, gdje kilogram žutih paprika košta devet KM, raštika vrtoglavih 12, a za kilogram špinata je potrebno izdvojiti šest KM.

Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, kaže da su proizvodi poskupjeli zbog loše godine te da je mnogo povrća istrunulo i propalo.

"Ne mogu predvidjeti hoće li biti još većeg poskupljenja jer se sve oslanja na uvoz. Sudeći po najavama, ako poskupi sjeme logično je da će poskupjeti i gotov proizvod", rekao je Bićo za "Nezavisne".

On kaže da dosta ljudi odustaje od proizvodnje jer nema više rentabilnosti.

Cjenovnik

Paprike.......... ............... 5 do 9 KM

Patlidžan......................... 5 KM

Tikvice.............................. 4 KM

Mladi kupus.................... 4 KM

Luk.................................... 1,5 do 2 KM

Jagode 10 KM

Bogdana, trgovac na banjalučkoj tržnici, kaže da su cijene voća uglavnom iste te da je kilogram mandarina 1,5 KM do dvije, narandže dvije do 2,5 KM, limun 2,5 KM, kruške isto tako, jabuke marka, dok su banane dvije KM, a ponegdje i 2,5 KM.

"Cijena voća je uvijek ovakva u ovo doba, godinama radim ovdje i što se tiče limuna i narandže - cijene nisu pale. U tržnim centrima daju još jeftinije citruse, ali taj kvalitet nije prve klase", kaže ova trgovkinja.

Njena radna koleginica Dragica kaže da je cijena banana ranije bila od 1,8 KM do dvije KM, a da su danas te cijene iznad dvije KM, dok su jagode u ovo doba skupe jer im nije sezona te kilogram košta 10 KM.