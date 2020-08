Pozitivni efekti izmjene uredbe: Dnevno oko 100 zahtjeva više za vaučere

BANJALUKA, VIŠEGRAD - Potražnja za vaučerima se povećala u Republici Srpskoj, te u posljednja četiri dana u prosjeku se bilježi povećanje za oko 100 zahtjeva dnevno, potvrdili su ovo u Ministarstvu trgovine i turizma RS.

Oni kažu da je od subote, 22. avgusta, od kada je u primjeni Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima, evidentno povećanje kreiranih zahtjeva za turističke vaučere.

"Prema evidenciji koja se vodi u Ministarstvu trgovine i turizma RS, do petka je građanima ukupno izdat 10.601 turistički vaučer za korištenje u ugostiteljskim objektima na području RS", rekli su "Nezavisnim" u resornom ministarstvu.

Očekuju da se ovakav trend nastavi i ubuduće te da će građani iskoristiti mogućnost da upoznaju turističke ljepote RS uz poštovanje svih mjera i preporuka koje nalaže epidemiološka situacija.

Kada su u pitanju destinacije za koje su građani najviše zainteresovani, u pomenutom ministarstvu kažu da su u pitanju banjski centri.

"Građani su najzainteresovaniji za boravak u banjama, među kojima se izdvajaju 'Banja Vrućica' u Tesliću, 'Banja Vilina vlas' u Višegradu i 'Banja Dvorovi' u Bijeljini", kažu u Ministarstvu trgovine i turizma RS.

Naglasili su da je veliko interesovanje građana i za turističku ponudu u okviru gradova Trebinje i Višegrad s Andrićgradom, Nacionalnog parka "Sutjeska", olimpijske planine Jahorina, te etno-sela Stanišići u Bijeljini. Dodali su da je u Ministarstvu do sada prijavljeno 85 ugostiteljskih objekata i 28 turističkih agencija koji učestvuju u projektu podjele turističkih vaučera.

Olivera Todorović, direktorica Turističke organizacije opštine Višegrad, kaže da su mjere Vlade RS uticale na povećanje broja noćenja u objektima koji su registrovani za smještaj, te da je prema informacijama koje ima u posljednjih nekoliko dana nakon izmjene uredbe došlo do povećanja interesa za noćenje u ovim objektima.

"U hotelskoj kategoriji došlo je do povećanog broja noćenja baš zbog vaučera. Mi u Višegradu imamo konkretno tri smještajna objekta koji pružaju usluge smještaja za vaučere, a to su hoteli 'Višegrad' i 'Vilina vlas', te kompleks Andrićgrad. Najveće interesovanje je i dalje za banjski kompleks 'Vilina vlas'", kaže Todorovićeva i dodaje da je došlo i do povećanja broja noćenja u privatnim smještajima.

"Raduje nas što je došlo do toga da turisti u Višegradu borave i po nekoliko dana, što ranije nije bio slučaj. U Višegrad su uglavnom dolazili turisti - izletnici s Tare i Zlatibora, međutim ove godine zbog virusa korona oni ovdje borave i po nekoliko dana", rekla je Todorovićeva.

Ona kaže da je generalno u avgustu u Višegradu veliki broj turista, iako nije na bazi prošlogodišnjeg nivoa.

"Osim domaćih turista iz BiH posjećuju nas i turisti iz regiona, uglavnom iz Srbije i Crne Gore", dodala je Todorovićeva.

Izmjenom Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera jedan korisnik može iskoristiti vaučer za plaćanje troškova smještaja u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom.

Na ovaj način je smanjen ranije propisani broj noćenja potrebnih za ostvarivanja prava na dodjelu turističkog vaučera jer prema tim uslovima bilo je potrebno realizovati tri noćenja za jedan, odnosno četiri noćenja za dva vaučera.

Podsjećamo, pravo na dodjelu vaučera u vrijednosti od 100 KM ostvaruju svi punoljetni građani RS, a vaučer je moguće iskoristiti jednokratno do 15. novembra ove godine za plaćanje usluge smještaja, odnosno noćenja sa doručkom.