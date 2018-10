Pravobranilaštvo: Srpska će dobiti novac od UIO BiH

BANJALUKA - To što je Sud BiH odbacio našu žalbu ne znači da Republika Srpska neće naplatiti 28 miliona maraka od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kažu u republičkom Pravobranilaštvu.

Tvrde da sudska odluka ne odlaže izvršenje rješenja o prinudnoj naplati koju je taj isti sud donio, pa kasnije i suspendovao. Jedino što ih, kažu, može navesti da odustanu od svoje namjere je da Uprava jednostavno sama izmiri dugovanja.

"Bez obzira na odluku Suda BiH koja se odnosi na našu žalbu, postupak izvršenja biće nastavljen, izuzev ako UIO BiH dobrovoljno izvrši plaćanje Ministarstvu finansija Republike Srpske", istakli su iz Pravobranilaštva RS.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje ponavljaju da se nikada nisu protivili izvršenju presude. Od Suda BiH tražili su da se njihov račun, koji je u maju blokirala Republika Srpska odblokira, i da to neko vrijeme ostane na čekanju dok ne nađu model po kome će isplatiti novac. Sud, koji je inače donio prvobitnu odluku, u septembru je obustavlja, i odlučuje da im do 3. decembra da rok da nađu rješenje.

POVEZANA VIJEST

Sud BIH odbacio tužbu, RS zasad ne može blokirati račun UIO

Iz Uprave poručuju da je odgovornost na njihovom Upravnom odboru, i da su oni svojevremeno predložili model koji je, kažu, do sada funkcionisao.

"To je da se u jednom dužem vremenskom periodu sredstva koja pripadaju Federaciji, u jednakim manjim iznosima svakog radnog dana prebacuju u korist RS. Takvu vrstu poravnanja Uprava je nekoliko puta već radila, i to nije niko do sada osjetio u smislu negativnih efekata. Međutim, Upravni odbor to nije usvojio, ali mi očekujemo da bi u ovom roku koji je Sud ostavio, Upravni odbor mogao da se izjasni i da donese novu odluku", istakao je Ratko Kovačević, portparol UIO BiH.

Sud BiH je donio presudu 2015. godine, po kojoj UIO mora da Srpskoj isplati 15 miliona maraka plus zatezne kamate zbog nezakonite raspodjele prihoda od PDV-a u 2010. i 2011. godini. U tom periodu, u postupku poravnanja oštećena je Republika Srpska u korist Federacije BiH, a do sada je naplaćeno 4,6 miliona maraka. Uprava se žalila na presudu, jer se novac skidao sa više različitih računa, između ostalog i sa onih gdje se nalaze depoziti građana.

(ATV)