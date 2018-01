Predstavljen projekat "Eko-zona Korićani Vlašić"

BANJALUKA - Prvi objekti u eko-zoni Korićani, Vlašić, projektu procijenjenom na 4,26 milijardi evra, biće izgrađeni tokom 2019. godine, poručili su danas u Banjaluci predstavnici turske kompanije "Heritage Turk", a koji su svoje planove izložili u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske.

Da podsjetimo, na lokaciji Korićana, koja obuhvata teritoriju Kneževa i manjim dijelom Travnika, oni planiraju graditi aerodrom, hotele, golf terene, sportski i zdravstveni centar i brojne druge sadržaje.

"Do tada u BiH moramo uspostaviti Join venture kompaniju (udruživanje kapitala), a za vrijeme ljeta i jeseni ćemo završiti sve poslove u vezi sa zemljištem. To će, nadam se, biti dovoljan dokaz da smo ozbiljni investitori", kazala je Ebru Guersan, predsjednica ove kompanije.

Poručila je kako je projekat podijeljen u nekoliko faza, te da je u pitanju proces koji će trajati godinama jer novac neće padati sa neba.

Ipak, kako je kazala vjeruje timu okupljenom oko ove ideje, a koji, pored "Heritage Turka", čine i domaće firme.

Brojne sportske, turističke i zdravstvene sadržaje, kako je obećala, izgradiće lokalna radna snaga.

Inače, Guersanova je na čelu multinacionalne platforme koja finansira razvojne projekte nakon čega upravlja njima do kraja njihovog projektnog vijeka.

Zajedno sa sestrinskom kompanijom "China Heritage Resources" i "Caricom Oil China" čini platformu za finansiranje podržanu od Kine i kineskih investicionih banaka, fondova državnog i privatnog kapitala, kineskih državnih korporacija i privatnih investitora. Platforma ima sjedišta u Hong Kongu i Pekingu, te Ankari i Istanbulu, a ima aktivne kancelarije i lokalne partnere u 17 zemalja.

Predrag Gluhaković, ministar trgovine i turizma RS, oduševljen onim što je vidio, poručio je kako su investitorima vrata Vlade širom otvorena.

"Sve ono što bude do Vlade RS, a odnosi se na zakonske propise, regulacione i prostorne planove, mi stojimo na raspolaganju od danas pa sve do momenta dok se projekat ne završi", kazao je on.

Prema njegovim riječima, potencijalni investitori ne traže od Vlade RS ništa mimo onoga što je regulisala svojim propisima.

"Sve finansiraju vlastitim sredstvima, a od nas traže samo institucionalnu podršku", kazao je Gluhaković i izrazio nadu da će izgradnja ovog kompleksa spriječiti odlazak mladih ljudi u inostranstvo.

Inače slični projekti vrijedni na stotine miliona evra u Republici Srpskoj se najavljuju godinama, a s obzirom na to da je malo koji ugledao svjetslost dana, javnost i ovaj gleda s velikom skepsom i rezervom.

Jedan od njih je i turistički centar Klekovača, gdje se, prema tvrdnjama Gluhakovića, čeka na investitore koji prikupljaju potrebnu dokumentaciju nakon koje će se pristupiti potpisivanju sporazuma.

S rezervom se gleda i na domaća preduzeća koja učestvuju u projektu, a u pitanju su firme s tek nekoliko zaposlenih i kapitalom od nekoliko hiljada maraka.

Pozlaćen tanjir za ministra

Na početku jučerašnjeg sastanka, gošća iz Turske je, kao znak pažnje, ministru Predragu Gluhakoviću uručila vrijedan poklon. U pitanju je tanjir koji je, kako je objasnila, kupljen u Istanbulu, a ukrašen je pozlatom.