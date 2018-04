Predstavnici USAID-a posjetili Poslovnu zonu u Ramićima

BANJALUKA - Poslovna zona Ramići u Banjaluci je postala veliko gradilište na kojem se, pored investitora koji podižu proizvodne pogone, s partnerima radi na izgradnji neophodne infrastrukture kako bi se povećao broj onih koji bi svoje poslovanje zasnovali u ovoj zoni.

Predstavnici USAID BiH, koji zajedno s gradom sprovode projekat RAST, vrijedan 950.000 maraka, a koji obuhvata završetak infrastrukture, danas su obišli Poslovnu zonu, a Piter Dafi, prvi čovjek ove organizacije, nije krio zadovoljstvo.

"Timovi iz USAID-a i lokalne zajednice su prilično brzo radili kako bi postigli ove rezultate. Što se tiče naših građevinskih projekata, zimski period bude najčešće izgubljen, ali ovdje se radilo sve vrijeme, tako da je projekat skoro pa završen. Čuli smo da još tri investitora treba da dođu u ovu zonu, sa čim bi se broj njih popeo na 14. To dovodi do više investicija, ali i više radnih mjesta, što je pozitivan znak", kazao je on.

Radenko Laketić, načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje grada Banjaluka, kazao je kako je u protekle tri godine u Poslovnu zonu Ramići uloženo oko tri miliona maraka.

"To govori da se ovdje ozbiljno radi i da su stvoreni bolji uslovi za investitore, a to pokazuje i veća potražnja parcela. Kompletna infrastruktura je urađena, a pri kraju je i projekat sa USAID-om, nakon čega će uslijediti i tehnički prijem", kazao je on.

Dodaje kako grad nema namjeru da staje kada su ulaganja u ovu zonu u pitanju.

"Sigurno nećemo sa ovim stati i ići ćemo u proširenje, a samo ulaganje u infrastrukturu do sada se kreće oko tri miliona maraka. Uspjeli smo prodati tri parcele prošle godine sa četiri objekta. Ti investitori uveliko završavaju radove na prilagođavanju objekata djelatnosti i nadam se da ćemo nastaviti dalje i doživjeti i proširenje zone", istakao je Laketić.