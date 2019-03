Preduzeće "Posavski borci" nalazi poslove za boračku populaciju

ŠAMAC - Iz Preduzeća "Posavski borci", koje je lani obezbijedilo povremene poslove za 50 demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članove porodica poginulih boraca, najavljuju da će posla za ovu populaciju biti i ove godine.

Direktor preduzeća "Posavski borci" Radovan Zoranović rekao je novinarima da se ti poslovi mogu podijeliti u dvije vrste - stalne i ostale poslove.

"Stalni su vezani ugovorom za potrebe oštine Šamac, a odnose se na održavanje zelene pijace i košenje zelenih javnih površina", naveo je Zoranović i dodao da ovo preduzeće nekada angažuju i javne ustanove i lokalna udruženja.

Zoranović je rekao da se u ostale poslove ubrajaju određeni građevinski poslovi - zidanje, malterisanje, keramika, vodoinstalaterski i drugi fizički radovi poput iskopavanja kanala, a bavili su se i uslužnim poslovima, jer posjeduju i traktor.

"Najznačajniji poslovi koje smo u toku 2018. godine radili i kojima se ponosimo su izgradnja četiri javne česme u Donjoj i Gornjoj Crkvini i Tišini, a jedan od najsloženijih poslova bio je izrada krova na Lovačkom domu `Fazan`", naveo je Zoranović.

On je rekao da su angažovali 50 demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca kako bi ostvarili neke prihode, dodajući da ti prihodi nisu značajni, ali pomažu njihov budžet.

Zoranović je podsjetio da su se susreli sa problemom današnjice - manjkom radne snage, fizičke snage i majstora određenih prfila, te su cijenu rada podigli i ona danas iznosi 4-5 KM po satu, zavisno od posla koji se radi.

"Sa opštinom Šamac potpisali smo ugovor o održavanju zelene pijace koji na godišnjem nivou iznosi 2.400 KM i napravili mini-projekat uređenja pijace da bi poboljšali uslove na njoj", rekao je Zoranović i dodao da imaju i naknadu od placarine.

On je naveo da ovih dana očekuju ugovor sa opštinom o održavanju i košenju zelenih površina od 17.000 do 25.000 metara, koje treba pokositi do tri puta u toku godine i sasjeći šiblje.