Preduzetnice u RS podijelile iskustva: Usuditi se, to je cijena uspjeha

BANJALUKA - Baviti se preduzetništvom u Republici Srpskoj prilično je veliki izazov, a ukoliko ste žena, on je još veći.

Međutim, kako za "Nezavisne" poručuju neke od najuspješnijih, do cilja se teško dolazi prečicom, pa je savladavanje brojnih prepreka uslov za uspjeh.

Desanka Drašković, koja je već godinama na čelu kompanije "Etna" iz Istočnog Sarajeva, koja se bavi transportom, kaže kako uspješno poslovanje zahtijeva mukotrpan rad, bez obzira na to da li je u pitanju muškarac ili žena, s tim da se od žene očekuje da pored posla treba da se posveti i kući i porodici.

"Pored toga, živimo u okruženju gdje još prevladava shvatanje da su muškarci sposobniji za biznis, iako praksa pokazuje da firme koje vode žene isto ili bolje posluju. S obzirom na t da već 20 godina vodim firmu koja se bavi transportom, koji je takoreći muška oblast, susretala sam se s različitim vrstama nerazumijevanja od strane saradnika, ali to je brzo nestajalo nakon što profesionalno i odgovorno obavim posao. I to je recept za uspjeh, profesionalnost i odgovornost u svakom segmentu poslovanja", kaže Draškovićeva.

Prema njenom mišljenju, institucije, kako na entitetskom, tako i na državnom nivou, mogle bi da učine više kako bi podstakle žene da se upuste u preduzetništvo.

Što se tiče podrške institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ženama preduzetnicama, ona bi trebalo da bude bolja.

"Mnoge žene su spremne da rade i sposobne da uspješno rukovode firmama, ali ih pokoleba neki sitan detalj, administracija koja zahtijeva mnogobrojne dokumente, dozvole, uvjerenja. To treba da se pojednostavi i da se organizuje neki vid edukacije žena, da nauče kako da iskoriste svoje znanje i vještine. Uspjeh sigurno neće izostati", zaključila je ona. Milena Vrhovac, koja uspješno vodi preduzeće "Bor" iz Gradiške, koje se bavi proizvodnjom stolica i stolova, priča da, uprkos brojnim preprekama, žene uspijevaju da zauzmu dobre pozicije u poslovnom svijetu zahvaljujući svom stilu upravljanja, dobrim komunikacijskim sposobnostima i obavljanjem više poslova istovremeno.

"Žene su spremne na izazove. Žene preduzetnice drugačije doživljavaju svijet. One ne vide priliku, one je stvaraju. Život je kao i posao - velika igra. Nemojte biti preozbiljni, igrajte se s osmijehom na licu i puni samopouzdanja donosite odluke. Usuditi se, to je cijena uspjeha", kaže ona.

Smatra kako je neophodno raditi na promjeni stavova društva vezanih za rodno izjednačavanje i razbijanje stereotipa, što će imati uticaja na razvoj preduzetništva žena i društva u cjelini.

"Država ima mehanizme da ojača sektor preduzetništva, a samim tim i da stavi u fokus preduzetništvo žena, koje su veliki potencijal. Kroz pružanje podrške njihovom preduzetničkom potencijalu stvoriće se mogućnost njihovog bržeg uključivanja u preduzetništvo, doprinijeće se bržem razvoju društva u cjelini i otvaranju novih radnih mjesta", kazala je Vrhovčeva.

Firma "Neven" iz Rudog od 2003. godine bavi se plantažnim uzgojem nevena i njegovom preradom u 18 kozmetičkih proizvoda.

Katarina Đurović, direktor preduzeća, kaže kako preduzetništvo u ruralnoj sredini i nerazvijenoj opštini kao što je njena ima posebnu dimenziju.

Prema njenim riječima, žene se uglavnom "sakrivaju" u raznim udruženjima pa smatra da bi se dobrom edukacijom i organizovanim razgovorom došlo do toga da većina njih registruje svoj biznis.

"Pomoć opštine i države bila bi od velikog značaja, posebno ženama u ruralnom području, gdje se teže dolazi do informacija vezanih za žensko preduzetništvo, kao i bilo kakvo poslovanje, za razliku od biznisa blizu većih centara. Savjet žena preduzetnica RS ima inicijativu da se definišu podsticaji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS za žene koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, čime bi se uveliko pomoglo da žene registruju svoju djelatnost u toj oblasti", kazala nam je Đurovićeva.

Konferencija preduzetništva u Trebinju

Privredna komora Republike Srpske i Ministarstvo privrede i preduzetništva, u okviru projekta "PPŽ RS - podrška preduzetništvu žena Republike Srpske", 25. septembra 2019. godine, u Trebinju organizuje 3. konferenciju preduzetništva žena u Republici Srpskoj.

Davalac granta za realizaciju projekta je EDA, Agencija za razvoj preduzeća, a organizacija konferencije realizuje se pod okriljem Evropske mreže preduzetništva (Enterprise Europe Network), a podržana je i od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Osnovni cilj konferencije je promovisati žensko preduzetništvo, ohrabriti postojeće i buduće preduzetnice za nove preduzetničke projekte te kroz razmjenu iskustava unaprijediti saradnju žena preduzetnica u regionu.