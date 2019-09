Preduzetniku iz Trebinja zbog neizdavanja računa maksimalna kazna

BANJALUKA - Vlasnik radnje s područja Trebinja prvi je preduzetnik koji se našao na udaru novog, strožeg Zakona o fiskalnim kasama RS, a koji je na snazi puna dva mjeseca.

Naime, njemu su inspektori Poreske uprave Republike Srpske zbog neizdavanja fiskalnog računa izrekli kaznu od maksimalnih 8.000 maraka.

U Zanatsko-preduzetničkoj komori Republike Srpske, u kojoj su od početka bili protiv ove kaznene politike, smatraju kako je to previše.

"Ako je u pitanju neki samostalni preduzetnik, šanse da će nastaviti sa biznisom su minimalne, s obzirom na to da je njegov promet veoma mali", ocjenjuje Jovan Bratić, direktor Komore.

Podsjećanja radi, izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama koje su na snagu stupile 17. jula ove godine, propisano je da su zbog neizdavanja fiskalnih računa kazne za preduzetnike u rasponu od 4.000 do 8.000 KM, za pravna lica od 8.000 do 16.000 KM i za odgovorno lice u pravnom licu od 2.000 do 4.000 KM.

Ukoliko taj poreski obveznik u roku od 72 sata poreskom inspektoru dostavi dokaz o uplati izrečene novčane kazne, neće mu biti izrečena i zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana.

U slučaju da obveznik u roku od godinu dana ponovi isti prekršaj, propisana je dvostruko veća novčana kazna.

"Kazne su povećane samo u dijelu koji se odnosi na neevidentiranje prometa preko fiskalnih kasa i neizdavanje računa, dok ostale kazne nisu povećavane, već su ostale kao u prethodnom Zakonu o fiskalnim kasama", kaže za "Nezavisne" Goran Maričić, direktor Uprave.

Inače, od 17. jula do 17. septembra 2019. godine izrečene su tri mjere zabrane obavljanja djelatnosti u periodu od 30 dana za tri poreska obveznika koja u roku od 72 sata od utvrđene nepravilnosti nisu platili izrečenu novčanu kaznu.

Od ta tri poreska obveznika, dva su sa područja koje pokriva Područni centar Poreske uprave RS u Bijeljini, a jedan sa teritorije Područnog centra Istočno Sarajevo.

Inače, u Republici Srpskoj konstantno se provode kampanje sa ciljem podizanja svijesti o važnosti uzimanja fiskalnih računa prilikom kupovine, a fokus se stavlja na potrošače.

Pored kampanje "Korak preduzmi, račun uzmi" koju svake godine sprovodi Poreska uprava, u toku je nagradna igra Ministarstva finansija "10 računa izbroji i stan osvoji", a glavne nagrade su četiri stana u Banjaluci. Dosad je za učešće u ovoj nagradnoj igri poslato više milion koverti.

Prema ocjeni ekonomista, u jeku ovih aktivnosti privrednicima i preduzetnicima koji su u obavezi evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, prostor za manipulacije je sužen.