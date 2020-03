Preporuka poljoprivrednim proizvođačima da zaštite voće

BANJALUKA - Poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj savjetovano je da zbog najavljene niske temperature vazduha, mraza i snijega naredne sedmice, zaštite osjetljive kulture, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Meteorolozi su najavili da se tokom noći očekuje djelimično razvedravanje na jugu, jugozapadu, zapadu i sjeveru, a na zapadu i u centralnom pojasu oblačno sa slabim snijegom. Jutro će biti promjenjivo, te hladno sa mrazom u većini predjela.

Minimalna temperatura vazduha sutra će biti od minus sedam do minus dva, na jugu od nule, na planinama od minus deset stepeni, a najviša dnevna od dva do šest na jugu do osam, na planinama od minus tri stepena celzijusova.

Hladna vazdušna masa nad Balkanom biće i u utorak, 24. marta. Očekuje se tokom noći oblačno sa snijegom u većini predjela, osim na jugu. Snijega će biti više na zapadu gdje će povremeno padati uveče i u noći na srijedu.

Minimalna temperatura vazduha od minus pet do minus jedan na jugu od nula, na planinama od minus 10, najviša dnevna od nula do četiri, na jugu do šest stepeni, na planinama od minus četiri stepena.

Oblačno sa snijegom u većini krajeva biće u srijedu, 25. marta, osim na jugu i jugoistoku. Ujutru će biti oblačno sa snijegom na sjeveru i zapadu, dok će u centralnim i istočnim krajevima doći do prestanka padavina. Kasnije poslijepodne i predveče može biti slabog snijega ili susnježice u višim centralnim i jugozapadnim predjelima.

Minimalna temperatura vazduha od minus pet do nula, na jugu od dva, na planinama od minus devet, a najviša dnevna od nula na zapadu do pet stepeni, na sjeveroistoku, na jugu do devet, na planinama od minus tri stepena Celzijusova.