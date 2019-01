Priboj dobija fabriku robota

Poptisivanjem ugovora sa požeškom kompanijom "Inmold” o zakupu 1.600 m2 proizvodnih pogona, Slobodna zona Priboj dobila je i devetog investitora.

Renomirana firma koja se bavi proizvodnjom IML robota i alata za brizganje plastike i obojenih metala planira da do kraja godine razvije serijsku proizvodnju u Priboju za čiju finalizaciju bi joj bilo potrebno oko 100 radnika.

Potpisivanju ugovora vlasnika „Inmold” Gorana Jankovića sa predstavnicima Slobodne zone, prisustvovali su i savjetnici u kabinetu predsjednika Srbije Jerg Heskens i Marko Pećanac, narodni poslanik u Skupštini Srbije Krsto Janjušević i predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović.

Vlasnik kompanije „Inmold” Goran Janković rekao je da je dogovor da prostor koji je dobio u zakup na deset godina pilagodi svojim potrebama u naredna četiri mjeseca nakon čega će početi sa proizvodnjom.

"Matična firma u Požezi krenula je sa šest radnika dok danas ta firma ima oko 300 zaposlenih. Plan je da se i ovde krene sa istom delatnošću i da ove godine zaposlenim određeni broj ljudi, a da svake naredne to proširujemo i ako treba dostignemo broj kao i u Požezi. Kadar koji nam je potreban su pre svega radnici iz mašinske industrije, zanatlije i inženjeri. Imali smo i razgovor sa nekolicinom njih i vidimo da raspolažu znanjem. Veoma mi je to interesantno jer u Požezi obično zapošljavamo mlade ljude koje tek treba da obučimo da bi došli do nekog nivoa znanja, dok ovde to već imam", kazao je Janković dodajući da je velika povoljnost sem tehničke osposobljenosti ljudi i prednost, kao što je povraćaj PDV-a, koju donosi Slobodna zona Priboj, prenose Večernje novosti.