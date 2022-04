Prihodi rastu, u kasi 69,9 miliona KM više

BANJALUKA – Naplata javnih prihoda u Republici Srpskoj nastavila je stabilan rast u ovoj godini i u prvom kvartalu Poreska uprava prikupila je ukupno 754 miliona KM, što je za devet posto ili 69,9 miliona KM više nego u istom periodu lani.

"Upravo je ovako značajan procentualni rast naplate javnih prihoda u prva tri mjeseca ove godine direktan pokzatelj da je Poreska uprava Srpske i u ovoj godini zadržala pozitivne trendove u naplati, čak i pored toga što je povećan neoporezivi dio plate, te je umanjena i ukinuta naplata određenih taksi, ali i smanjena stopa doprinosa na zadravstveno osigranje, čime se Republika Srpska odrekla dijela poreskih priohoda u korist privrede i radnika", navodi se u saopštenju Poreske uprave Republike Srpske.

U saopštenju se ističe da su direktni porezi u prvom kvartalu ove godine naplaćeni u iznosu od 194,2 miliona KM, što je za 28 posto ili 43,1 milion KM više nego u istom periodu 2021. godine. Najveći rast, kako navode u Poreskoj upravi ostvaren je kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 129,7 miliona KM, što je za 40,9 miliona KM ili 46 posto više nego u prva tri mjeseca prethodne godine.

"To ukazuje na povećanje poslovne aktivnosti i pozitivna kretanja ukupnog poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj", naveli su iz Poreske uprave Republike Srpske dodajući da su u prošloj godini prolingirani rokovi plaćanja ovog poreza do 30. juna ili do kraja godine u ratama, što je za posljedicu imalo manju naplatu u prvom kvartalu prošle godine.

Kada je riječ o ostalim porezima, rast naplate bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 58,2 miliona KM, što je za pet posto više u odnosu na prvi kvartal prošle godine što kako navode, govori o rastu privredne aktivnosti i broj azaposlenih.

Doprinosi u periodu januar-mart naplaćeni su u iznosu od 444,4 miliona KM, što je za 25,9 miliona KM ili šest posto više nego u istom periodu 2021. godine, iako je smanjena stopa doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 posto.

Kod ostalih javnih prihoda naplata je iznosila 115,4 miliona KM, što je za jedan odsto više u odnosu na prva tri mjeseca 2021. godine, uz rast naplate prihoda od taksa i naknada, kazni, ali i naknada za priređivanje igara na sreću.

"Kada je u pitanju samo mart ove godine, naplata javnih prihoda iznosila je 325,2 miliona KM, što je za 52,1 milion KM više nego u istom mjesecu prošle godine, zabilježen je rast naplate i kod direktnih poreza i doprinosa, te kod ostalih javnih prihoda", naveli su iz Poreske uprave Republike Srpske.