Prilika za 40.000 KM i besplatno mentorstvo za proizvođače BiH koji žele izvoziti u EU

​U toku je poziv za bosanskohercegovačke proizvođače koji priliku za širenjem tržišta uviđaju na EU. Poziv provodi Startup studio Fondacije Mozaik u saradnji sa evropskim stručnjakom za digitalni marketing Nedimom Šabićem. Namijenjen je za registrovane biznise koji su u protekle dvije godine ostvarili prosječan godišnji prihod u iznosu od 150.000 KM.

Uspješni aplikanti i aplikantice će dobiti pristup seriji konsultacija o strategijama online prodaje i izvoza u EU koje će voditi Nedim Šabić, kao i mogućnost prijave za zajedničko ulaganje u iznosu do 40.000 KM , u saradnji sa Startup studijem.

Nedim Šabić je profesionalnu karijeru izgradio na njemačkom govornom području, povjerenje su mu ukazale velike njemačke korporacije poput: Bosch, Porsche, REWE, OBI, ThyssenKrupp i Crowdfox, ali i domaće firme kao što su VRallart, Limundo, eKupi, MojPosao, Avalon, Raiffeisen banka i mnoge druge. Sam je tokom svoje karijere uspješno izgradio pet firmi u četiri različite države.

Ističe: "Najisplativiji način da izvozite u zemlje EU jeste da ponudite svoje proizvode online, putem sopstvenog web shopa, na jeziku tržišta na kojem se želite etablirati i da onda putem digital marketing kanala svoju ponudu plasirate ciljnoj grupi. Put je popločan digitalnim marketingom, neovisno da li nudite proizvode firmama (B2B) ili fizičkim licima (B2C)."

Tokom rada poduzetnice i poduzetnici će prilikom planiranja razvoja poslovnog modela za izlazak na EU tržište razgovarati sa predstavnicima Startup studija o mogućnostima zajedničkog ulaganja potrebnim za realizaciju poslovnog plana, u iznosu do 40.000 KM. Sa svakim poduzetnikom i poduzetnicom će se raditi individualiziran pristup i razgovor o zajedničkom ulaganju i ulozi Startup studija.

Odobrenim biznisima za zajedničko ulaganje, pored potrebnog kapitala, Startup studio pruža i dodatne mogućnosti i usluge poput:

pristup bazi eksperata i ekspertica i njihovim uslugama u vrijednosti do 10.000 KM čije troškove snosi Startup studio,

rad na biznis planu sa ekspertnim timom za partnerska ulaganja,

pristup mreži investitora koju je izgradio Startup studio i prilikama za nova ulaganja i investicije,

pristup servisima razvijenim za razvoj biznisa (kreditni program, e-commerce servis i sl.).

O dosadašnjoj podršci Startup studija i vlastitim iskustvima i planovima govori Arijana Katana, vlasnica brenda "Jagy Carriers".

"Jagy Carriers planira izvoz proizvoda na švedsko tržište. Podrška Startup studija nam je važna jer smo pored značajne podrške u novcu dobili i priliku da radimo sa ekspertima i što kvalitetnije razvijemo poslovnu strategiju za uspješan izvoz. Razvijati potpuno nove kanale prodaje nije lako, zato je važno imati pouzdane partnere kakav je Startup studio."

Poziv za prijave je otvoren do 17.10.2021. više detalja i samu registraciju možete naći na stranici Startup studija.

Nakon revizije prijava, poduzetnice i poduzetnici koji odgovaraju kriterijima će biti obaviješteni od daljem toku učestvovanja u besplatnim online konsultacijama.

Startup studio Fondacije Mozaik ulaže u poslovne ideje mladih s namjerom da podrži svaku mladu osobu na putu do njenog profesionalnog uspjeha. Startup studio nudi zajednička ulaganja do 40.000 KM, kao i podršku prodajnog, pravnog, računovodstvenog i marketing tima za razvijanje poslovne ideje ili vođenje već registrovanog biznisa. Do sada su pružili podršku 1381 timu, uložili u 170 prototipa, te pokrenuli ili uložili u 210 društvenih biznisa od kojih 88% uspješno posluje i nakon prve godine.