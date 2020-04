Privrednici što prije da se vrate na tržište samoproglašenog Kosova

BANJALUKA, SARAJEVO - Takse na robu iz Bosne i Hercegovine ukinule su privremenih institucija samouprave u Prištini bez ikakvih recipročnih mjera, a nadležni u BiH poručuju da je cilj da se privrednici što prije vrate na tržište Kosova i Metohije, uz upozorenje da treba biti oprezan zbog mogućnosti uvođenja mjera reciprociteta, ali i ograničenog roka važenja odluke.

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kazao je da je informisan o odluci privremenih institucija samoproglašenog Kosova da takse budu ukinute, ali o tome juče još nije imao zvanično obavještenje, niti stav Sekretarijata CEFTA.

"Mislim da treba biti vrlo oprezan imajući u vidu mogućnost uvođenja mjera reciprociteta i ograničenog roka važenja odluke o ukidanju taksa od strane privremenih institucija Kosova. Bilo bi poželjno da nema uslovljavanja u tom procesu", ističe Košarac.

Po njegovim riječima, ukidanje jednostrano uvedenih taksa pozitivno bi uticalo na spoljnotrgovinsku razmjenu. Nada se da će privrednici iz BiH biti adaptirani za nastavak poslovne saradnje sa kosovskim firmama.

"Sasvim je jasno da je Priština uvođenjem taksa grubo prekršila CEFTA. Zbog toga ćemo u okviru jednogodišnjeg predsjedavanja Bosne i Hercegovine CEFTA insistirati na dodatnom protokolu sedam za rješavanje sporova između CEFTA strana", pojasnio je Košarac.

Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH, kazao je za "Nezavisne" da podržava ovaku odluku, bez obzira na to u kojem momentu je došla.

"Ovo je siguran pozitivan signal da bi se ekonomiji ovog regiona dalo više prostora za razvoj", kazao je Jašarspahić i dodao da je vrlo značajno da se na teritoriji Balkana ostvari što veća sloboda kretanja robe.

"Iako će odluka biti na snazi do 15. juna, naše kompanije treba to da iskoriste da pokušaju da se što bolje pozicioniraju na to tržište", pojasnio je Jašarspahić.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske, ističe da su od novembra 2018. godine, kada su uvedene takse, firme iz BiH pretrpjele veliku ekonomsku štetu.

"Ukidanje taksa je pozitivno za našu privredu, ali je jedan od problema to što smo veoma dugo čekali na donošenje takve odluke", kazao je on.

Prema njegovim riječima, ono što je sada zadatak domaćih privrednika jeste da pokušaju vratiti one pozicije koje su imali na tržištu samoproglašenog Kosova.

"Prvi koji bi trebalo da se vrate na tržište samoproglašenog Kosova su iz sektora metalske industrije, koji je i ranije i dominantno učestvovao u izvozu iz RS na to tržište", zaključio je Blagojević.

Iz preduzeća "Komerc-mali" iz Prnjavora, koje je bilo jedno od najvećih izvoznika na tržište samoproglašenog Kosova, istakli su da će pokušati da iskoriste trenutne pogodnosti i izvezu tamo svoje proizvode.

Vlada u Prištini donijela je odluku o ukidanju takse na proizvode iz Srbije i BiH i uvođenju mjera reciprociteta u odnosu na Srbiju, ali ne i na BiH. Odluka je stupila na snagu u noći između utorka i srijede i važi do 15. juna, kada će se sagledati rezultati primjene ove odluke.

Prethodno je 20. marta donesena odluka o ukidanju carinskih stopa na sirovine iz Srbije i BiH.