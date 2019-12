Privremeno smanjenje carinskih stopa pomoć domaćoj privredi

SARAJEVO - Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa, donio je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2020. godine.

Kako je saopšteno nakon vanredne telefonske sjednice Savjeta ministara BiH, cilj je poboljšati uslove poslovanja domaće proizvodnje, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

"Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda", navedeno je u saopštenju.

U odnosu na ovakvu odluku iz 2019. godine kojom je obuhvaćeno 57 tarifnih oznaka, kako se dodaje u saopštenju, u 2020. godini na listi se nalazi 58 tarifnih oznaka.

Savjet ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donio Odluku o utvrđivanju carinske tarife za 2020. godinu, koja je u potpunosti usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2020. godinu.

Na ovaj način stvaraju se uslovi za uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Evropske unije.

"U odnosu na postojeću Carinsku tarifu BiH izvršena su odgovarajuća usklađivanja bh. nomenklature, uz tehničke popravke same odluke. Također su otvorene dvije nove ex pozicije radi praćenja izvoza drveta bukve od najnižeg stepena obrade do finalnog proizvoda, čime je prihvaćen prijedlog svih komora u BiH", navedeno je u saopštenju.