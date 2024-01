Prnjavorski ribnjak ostao bez ribe, radnici rade bez plata

PRNJAVOR - U vodama prnjavorskog "Ribnjaka" u stečaju više nema ribe, a samim tim ni mogućnosti za sticanje prihoda pa će plate radnika i ovogodišnje obaveze na izmirenje čekati dok ne bude riješeno pitanje vlasničke strukture ovoga nekada uspješnog preduzeća.

Rekao je to za "Glas Srpske", stečajni upravnik prnjavorskog "Ribnjaka" Radomir Predojević navodeći da su tokom novembra prošle godine imali izlov, nakon čega je konstatovano da je riblji fond sveden na nulu.

"Izlovili smo četiri tone i 163 kilograma šarana. To je sve što je bilo od ribe. Na osnovu odluke Odbora povjerilaca prodali smo je najpovoljnijem kupcu koji je u cjelosti isplatio preuzetu robu, a to je bilo oko 42.000 KM. Od tog novca izmirili smo pet plata radnicima, tekuće obaveze, poreze, komunalije. Sve smo to uspjeli pozatvarati, s tim da se radnicima sada duguje sedam plata za 2023. godinu ", rekao je Predojević.

On je dodao da je ribnjak ostao bez ribe jer tokom prošle godine nisu imali novca za poribljavanje. Izostala je, kaže, i podrška nadležnog ministarstva iako su mu se obraćali za pomoć.

"Kako bi ribnjak ostao funkcionalan, moramo nastaviti sa održavanjem do okončanja upravnog spora, ali ogroman je to posao jer dvije rijeke, Ukrina i Vijaka, snabdijevaju ribnjak vodom, a dovodni kanali su dugi oko deset kilometara. Srećom, svih naših šest radnika je bez pogovora pristalo da radi bez plate. To su ljudi koji su cijeli život na ribnjaku, posvećeni su mu maksimalno, a imaju svoja domaćinstva i nije im ugrožena egzistencija. Kada se riješi pitanje ribnjaka, oni će prioritetno naplatiti svoja potraživanja", naveo je Predojević.

On se nada da će to pitanje, odnosno veliki upravni postupak završiti u ovoj godini.

"Riječ je o sporu koji je pokrenulo Pravobranilaštvo RS, a u vezi sa utvrđivanjem vlasništva prava svojine. Od rješenja spora zavisi kome će pripasti vlasništvo, da li Republici Srpskoj, lokalnoj zajednici ili trećem privatnom licu i u kom omjeru će biti to vlasništvo. Nakon toga će biti poznata dalja sudbina ribnjaka, odnosno da li će se isušiti i pretvoriti u poljoprivredno zemljište ili će doći do ponovne proizvodnje ribe. Postoje razne opcije, a Srpska je najviše zainteresovana da preuzme vlasništvo - naglasio je Predojević.

Prnjavorski “Ribnjak” se prostire na oko 860 hektara površine podijeljene na 22 ribnjaka i 12 zimovnika, gdje se čuva izlovljena riba. Prethodnih godina održavan je zahvaljujući skromnim prihodima od izlova ribe, a posljednje poribljavanje bilo je tokom 2022. godine.

Radomir Predojević je bio prvi stečajni upravnik u ovom preduzeću, a nakon što je smijenjen, stečaj su vodile još dvije njegove koleginice.

Kada je "Ribnjak" dospio u žižu javnosti u julu 2021. godine zbog uginuća velike količine ribe, a kako bi situacija bila iole dovedena u red, na mjesto stečajnog upravnika tada je imenovana Nataša Kosić koja je uspjela da sanira ribnjak i stvori uslove za izlov ribe. Odlukom Višeg privrednog suda u Banjaluci Predojević je u decembru 2021. ponovo vraćen na mjesto upravnika.

