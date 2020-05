Produžiti odluku da bh. proizvodi budu ispred inostranih

BANJALUKA - Imajući u vidu da 1. juna 2020. ističe Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Privredna/Gospodarska komora FBiH apeluje da Savjet ministara BiH, što je prije moguće, produži Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

"Privredna/Gospodarska komora FBiH, uvažavajući prijedloge naših članica i strukovnih asocijacija, je na adrese Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH dostavila incijative da se donese Odluka o produženju obavezne primjene preferencijalnog tretmana domaćeg", navedeno je u saopštenju komore.

Kako se dodaje u saopštenju, obzirom na otežano poslovanje bh. kompanija, uzrokovano pandemijom korona virusa, od nadležnih očekuju da usvoje Odluku i na taj način pomognu domaćim kompanijama u dobijanju poslova u postupcima javnih nabavki.

"Radi se o izuzetno važnoj odluci, koja je u mnoštvu otežavajućih faktora koji opterećuju rad i poslovanje naših privrednika jedna od rijetkih zakonskih rješenja koje nudi određene pogodnosti, a u konačnici je kvalitetna podrška u zaštiti domaće privrede, domaćih proizvoda i snažan doprinos razvijanju opšte svijesti o potrebi zaštite domaćeg", navedeno je u saopštenju.

Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg koje su na snazi do 1.juna, predviđeno je da u cilju zaštite, razvoja i obnove privrede BiH, ugovorni organ primijeni cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda, te da prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanji cijenu domaćih ponuda za preferencijalni faktor od: 15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2015. i 2016. godini, 10% za ugovore koji se dodjeljuju od 2017. do 2018. godine i 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. i do 1.6.2020.godine.