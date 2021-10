Proizvodi iz BiH vraćaju izgubljenu poziciju

BANJALUKA, SARAJEVO - Proizvodi iz Srpske i FBiH vratili su izgubljeno mjesto na policama marketa na samoproglašenom Kosovu, što potvrđuje i podatak da su domaće kompanije za devet mjeseci ove godine tamo plasirale proizvode u vrijednosti od 81,7 miliona maraka, što je četiri puta više u odnosu na vrijednost robe koja je iz tamošnjih preduzeća stigla u BiH.

Domaći privrednici ističu da tržište samoproglašenog Kosova nije veliko, ali je veoma značajno, jer je jedno od rijetkih na kome ostvaruju suficit. O značaju tog tržišta govore podaci Spoljnotrgovinske komore BiH o robnoj razmjeni. U 2018. godini domaće kompanije plasirale su na tamošnje tržište robu vrijednu skoro 142 miliona maraka, dok je uvoz bio težak svega 16,4 miliona KM. U novembru te godine prištinske vlasti nametnule su takse od 100 odsto na svu robu iz Srbije i BiH, čime je izvoz višestruko umanjen. Godinu kasnije BiH je na Kosovo plasirala proizvode vrijedne svega 13,5 miliona maraka, a uvezena je roba vrijedna 12,8 miliona. Nakon mukotrpne borbe nameti su ukinuti 1. aprila prošle godine, a vrijednost plasiranih proizvoda premašila je 77 miliona KM. I uvoz sa kosovskog tržišta je povećan pa je lani vrijednost robe koja je stigla u BiH premašila 15 miliona KM.

Iako je vrijednost izvoza za devet mjeseci ove godine duplo manja u odnosu na 2018, odnosno period prije uvođenja taksi, vidljivo je da domaće kompanije ponovo osvajaju izgubljeno tržište. Osim toga, povećan je i uvoz pa je vrijednost uvezene robe u BiH od januara do kraja septembra dostigla skoro 19 miliona maraka.

Potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Nemanja Vasić rekao je za “Glas Srpske” da se domaće kompanije postepeno vraćaju na izgubljeno tržište.

"Dok su visoki nameti bili na snazi, izvoz je bio gotovo nemoguć. Za to vrijeme neke druge kompanije zauzele su dobar dio tamošnjeg tržišta i treba vremena da se sve vrati ne period od ranije. Samoproglašeno Kosovo nema veliku alternativu kada je riječ o proizvodima koje mi tamo izvozimo, a to su čelik i asortiman prehrambenih proizvoda, zato smo se brzo vratili na to tržište", rekao je Vasić i dodao da već u idućoj godini očekuje da se plasman robe na tamošnje tržište vrati na nivo iz 2018. godine.

Gvožđe i čelik

U izvozu na samoproglašeno Kosovo prednjače gvožđe i čelik, zatim prerađevine od mesa, riba, farmaceutski proizvodi i mlijeko, dok u uvozu osim gvožđa i čelika dominiraju koža, celuloza, te kaučuk i guma.

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore, BiH je na tamošnje tržište izvezla više od 16 miliona kilograma gvožđa i čelika vrijednosti veće od 20 miliona maraka.

(Glas Srpske)